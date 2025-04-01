Adem Metan'dan Cem Küçük’ün Boykot Çağrısı Nedeniyle İfadeye Çağrılacak Ünlüler Listesine Yalanlama
Adem Metan'dan Cem Küçük’ün Boykot Çağrısı Nedeniyle İfadeye Çağrılacak Ünlüler Listesine Yalanlama
Gazeteci Cem Küçük, katıldığı haber programda boykot çağrısı yapanların 'halkı kin ve nefretten' ifadeye çağrılacağını iddia etti. Küçük, yarın ifadeye çağırlacakların listesini verip isim isim ünlülerden söz ederken, Adem Metan'dan iddialara yalanlama geldi. YouTube yayıncısı Metan, 'teyitli bilgiye dayanarak söylüyorum' diyerek söylentilerin yanlış bilgi olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
İşte, detaylar...
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TGRT Haber'de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına katılan Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmasının ardından ifadeye çağırılacak ünlü isimlerin listesini verdi.
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Dijital Yayıncı Adem Metan ise "Dolaşan bilgi doğru değil. Yanlış bilgi." diyerek duyurdu!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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