1 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Her an değişen ve son dönemlerde bir hayli hareketli olan Türkiye gündeminde 1 Nisan Salı gününün mutlaka okumanız gereken haberlerini sizin için derledik. Kaçıranlar ve yeniden okumak isteyenler için 'Nisan ayının ilk gününde neler oldu?' gelin birlikte bakalım!

İşte 1 Nisan Salı gününün gözden kaçırılmaması ve mutlaka okunması gereken haberleri...