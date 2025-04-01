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1 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

1 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 22:53

Her an değişen ve son dönemlerde bir hayli hareketli olan Türkiye gündeminde 1 Nisan Salı gününün mutlaka okumanız gereken haberlerini sizin için derledik. Kaçıranlar ve yeniden okumak isteyenler için 'Nisan ayının ilk gününde neler oldu?' gelin birlikte bakalım! 

İşte 1 Nisan Salı gününün gözden kaçırılmaması ve mutlaka okunması gereken haberleri...

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını duyurdu.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını duyurdu.

Paylaşımında, 'Beni de benden habersiz AKP üyesi yapmışlar.' diyen Bildirici, bu durumu 'siyasi ahlaksızlık' olarak nitelendirdi ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, ülke genelindeki 2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapmıştı.

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, ülke genelindeki 2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapmıştı.

Gazeteci Cem Küçük’ün hedef göstererek TRT Genel Müdürü’ne Teşkilat dizisinden ayrılması için şikayet etmesinin ardından sosyal medyada da Aybüke Pusat’a tepki gösterenler oldu.

Bağımsız gazeteci Rojda Altıntaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Bağımsız gazeteci Rojda Altıntaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattığını duyurdu.

Bunun üzerine CHP milletvekili Mahmut Tanal'dan 'Boykot suç değildir' açıklaması geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, daha sonra da tutuklanmasının ardından protesto ve boykotlar gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, daha sonra da tutuklanmasının ardından protesto ve boykotlar gündeme geldi.

Peki, çok sayıda ünlünün de gençlerin çağrısına destek olduğu boykotlar hakkında sosyal medya ne düşünüyor?

Gazeteci Cem Küçük bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu sürecine gösterdiği tepkiyi hedef aldı.

Gazeteci Cem Küçük bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu sürecine gösterdiği tepkiyi hedef aldı.

Gencecik vatandaşlar eyleme katıldığı için tutuklanmasına bayram kutlamayarak tepki gösteren Kıvanç Tatlıtuğ'a seslenen Cem Küçük, ünlü oyuncunun mecburiyetten tepki gösterdiğini düşündüğünü söyledi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve geleneksel medyada yer alan boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve geleneksel medyada yer alan boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından, boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda yapılan denetimlere katıldı. Denetim sırasındaki sözlerine sinirlenen bir pazarcı ise kasalar dolusu domatesi çöpe döktü.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda yapılan denetimlere katıldı. Denetim sırasındaki sözlerine sinirlenen bir pazarcı ise kasalar dolusu domatesi çöpe döktü.

Bu anların ardından ise bir pazarcının domatesleri çöpe döktüğü görüntüler Ticaret Bakanlığını harekete geçirdi.

Sosyal medya üzerinden pek çok kişi tarafından 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurmak yönünde çağrı yapıldı. Özgür Özel de boykota desteğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden pek çok kişi tarafından 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurmak yönünde çağrı yapıldı. Özgür Özel de boykota desteğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 'Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.' ifadeleriyle tüketim boykotuna destek verdi.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X üzerinden yaptığı son paylaşımda ise "Anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor." ifadeleri dikkat çekti.

Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X üzerinden yaptığı son paylaşımda ise "Anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor." ifadeleri dikkat çekti.

Yaptığı paylaşımla, saldırıları gerçekleştiren kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğuna değinen İmamoğlu, 'aileme saldıracak kadar gözü dönmüşçesine ahlaksızlaşıyorsunuz' dedi.

Espressolab boykotuna katılanlar için "vatan haini" ifadelerini kullanan DBL Organizasyon'un sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

Espressolab boykotuna katılanlar için "vatan haini" ifadelerini kullanan DBL Organizasyon'un sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.

Özkan'a tepki olarak gerçekleşecek konserlerin boykot edilmesinin ardından olay daha da büyüdü. Özkan, bu tepkilere daha fazla dayanamadı ve tüm etkinliklerden çekildiğini açıkladı.

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Emre Kınay'ın kurucusu ve sahibi olduğu Duru Tiyatro'da da hem nisan hem mayıs aylarında birden çok gösterisi planlanan Gökhan Ünver hakkında Emre Kınay'dan açıklama geldi.

Emre Kınay'ın kurucusu ve sahibi olduğu Duru Tiyatro'da da hem nisan hem mayıs aylarında birden çok gösterisi planlanan Gökhan Ünver hakkında Emre Kınay'dan açıklama geldi.

Kınay, Ünver'in mayıs ayındaki tüm gösterilerinin iptal edildiğini duyururken, nisan ayını biletler tükendiği için iptal edemediğini açıkladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protesto gösterilerinde çoğu genç 300’den fazla kişi tutuklanmıştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protesto gösterilerinde çoğu genç 300’den fazla kişi tutuklanmıştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve beraberindeki heyet Metris Cezaevi’nde tutuklanan gençleri ziyaret ederek mesajlarını paylaştı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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