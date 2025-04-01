1 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
1 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Her an değişen ve son dönemlerde bir hayli hareketli olan Türkiye gündeminde 1 Nisan Salı gününün mutlaka okumanız gereken haberlerini sizin için derledik. Kaçıranlar ve yeniden okumak isteyenler için 'Nisan ayının ilk gününde neler oldu?' gelin birlikte bakalım!
İşte 1 Nisan Salı gününün gözden kaçırılmaması ve mutlaka okunması gereken haberleri...
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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla haberi olmadan AKP'ye üye yapıldığını duyurdu.
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TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinin başrolü Aybüke Pusat, ülke genelindeki 2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapmıştı.
Bağımsız gazeteci Rojda Altıntaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrılarına ilişkin 'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattığını duyurdu.
Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınması, daha sonra da tutuklanmasının ardından protesto ve boykotlar gündeme geldi.
Gazeteci Cem Küçük bu sefer de Kıvanç Tatlıtuğ'un İmamoğlu sürecine gösterdiği tepkiyi hedef aldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ve geleneksel medyada yer alan boykot çağrılarına ilişkin soruşturma başlattı.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, pazarda yapılan denetimlere katıldı. Denetim sırasındaki sözlerine sinirlenen bir pazarcı ise kasalar dolusu domatesi çöpe döktü.
Sosyal medya üzerinden pek çok kişi tarafından 2 Nisan Çarşamba günü tüketimi durdurmak yönünde çağrı yapıldı. Özgür Özel de boykota desteğini açıkladı.
Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X üzerinden yaptığı son paylaşımda ise "Anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor." ifadeleri dikkat çekti.
Espressolab boykotuna katılanlar için "vatan haini" ifadelerini kullanan DBL Organizasyon'un sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı.
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Emre Kınay'ın kurucusu ve sahibi olduğu Duru Tiyatro'da da hem nisan hem mayıs aylarında birden çok gösterisi planlanan Gökhan Ünver hakkında Emre Kınay'dan açıklama geldi.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protesto gösterilerinde çoğu genç 300’den fazla kişi tutuklanmıştı.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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