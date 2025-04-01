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Boykot Ses Verdi: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Organizatör Abdülkadir Özkan Tüm Konserlerden Çekildi

Boykot Ses Verdi: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Organizatör Abdülkadir Özkan Tüm Konserlerden Çekildi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.04.2025 - 18:09 Son Güncelleme: 01.04.2025 - 18:20

Espressolab boykotuna katılanlar için 'vatan haini' ifadelerini kullanan DBL Organizasyon'un sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Özkan'a tepki olarak gerçekleşecek konserlerin boykot edilmesinin ardından olay daha da büyüdü. Özkan, bu tepkilere daha fazla dayanamadı ve tüm etkinliklerden çekildiğini açıkladı.

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DBL Organizasyonun sahibi Abdülkadir Özkan, dün Espressolab'ı protesto edenler için "vatan haini" ifadesini kullanmıştı.

DBL Organizasyonun sahibi Abdülkadir Özkan, dün Espressolab'ı protesto edenler için "vatan haini" ifadesini kullanmıştı.

Söz konusu paylaşım burada 👆

Tepki çeken bu sözlerin ardından DBL Organizasyon aracalığıyla konser vermesi ilan edilen Muse, Robbe Williams, Ane Brun gibi isimler boykot edildi.

Tepki çeken bu sözlerin ardından DBL Organizasyon aracalığıyla konser vermesi ilan edilen Muse, Robbe Williams, Ane Brun gibi isimler boykot edildi.

Konser boykotunun ardından ilk önce Ane Brun Türkiye turnesini iptal etti. Daha sonra Abdülkadir Özkan, sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı için özür metni paylaştı

Konser boykotunun ardından ilk önce Ane Brun Türkiye turnesini iptal etti. Daha sonra Abdülkadir Özkan, sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı için özür metni paylaştı

Abdülkadir Özkan, son olarak tüm etkinliklerden çekildiğini şu sözlerle paylaştı:

'KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Yakın zamanda kişisel sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımın, bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesi ve kamuoyunda yarattığı hassasiyeti üzülerek takip ediyorum. Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluşması beni derinden rahatsız etmiştir.

Türkiye’nin temel değerlerinden biri olan ifade ve protesto özgürlüğünün, şiddetten arındırılmış şekilde kullanılması gerektiğine inanan bir insanım. Toplumsal enerjinin yapıcı ve dönüştürücü gücüne her zaman inandım, inanmaya da devam ediyorum. Ancak şiddet içeren eylemlerin, bu özgürlük alanlarına zarar verdiğini ve kamu vicdanında da karşılık bulmadığını düşünüyorum.

İfade etmek isterim ki; eleştirimin hedefi, gençliğin anayasal hakkını kullandığı barışçıl protesto değil, bu hakkı provoke ederek şiddet ortamı yaratmaya çalışan radikal tutumlardır. Yıllardır sanatın ve kültürün evrensel diliyle ülkemize katkı sunmak için çalışan bir insan olarak, toplumun her kesimiyle ortak zeminde buluşmanın öneminin bilincindeyim.'

"Bugüne dek hiçbir siyasi veya kurumsal destek almadan, yalnızca inandığımız vizyonla ülkemize dünyanın saygın sanatçılarını getirdik. "

"Bugüne dek hiçbir siyasi veya kurumsal destek almadan, yalnızca inandığımız vizyonla ülkemize dünyanın saygın sanatçılarını getirdik. "

'Genç ve kararlı bir grup olarak, yaklaşık 20 yıldır dünya müzik sektörünün adeta “unuttuğu” ve özellikle gençliğimizin sahnede seyretmesi gerektiğine inandığımız Andrea Bocelli gibi dünya çapında sanatçıları Türkiye’de ağırlamaktan gurur duyduk. Bu başarıların, kişisel tartışmaların gölgesinde kalmasına izin vermek istemediğimden ve bu süreçte yaşananların, değerli ekip arkadaşlarımı ve yürüttüğümüz projeleri olumsuz etkilememesi adına DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekiliyoruz.

Türkiye’nin ihtiyacı olan barış ve huzur ikliminde yeniden görüşmek üzere…'

Abdülkadir Özkan

Bazı kullanıcılar ise konserin paravan şirketlerle gerçekleşeceğini, Abdülkadir Özkan'ın formalite olarak böyle bir açıklama yaptığını iddia etti.

Bazı kullanıcılar ise konserin paravan şirketlerle gerçekleşeceğini, Abdülkadir Özkan'ın formalite olarak böyle bir açıklama yaptığını iddia etti.
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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