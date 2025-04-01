Boykot Ses Verdi: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Organizatör Abdülkadir Özkan Tüm Konserlerden Çekildi
Boykot Ses Verdi: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Organizatör Abdülkadir Özkan Tüm Konserlerden Çekildi
Espressolab boykotuna katılanlar için 'vatan haini' ifadelerini kullanan DBL Organizasyon'un sahibi Abdülkadir Özkan, sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Özkan'a tepki olarak gerçekleşecek konserlerin boykot edilmesinin ardından olay daha da büyüdü. Özkan, bu tepkilere daha fazla dayanamadı ve tüm etkinliklerden çekildiğini açıkladı.
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DBL Organizasyonun sahibi Abdülkadir Özkan, dün Espressolab'ı protesto edenler için "vatan haini" ifadesini kullanmıştı.
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Tepki çeken bu sözlerin ardından DBL Organizasyon aracalığıyla konser vermesi ilan edilen Muse, Robbe Williams, Ane Brun gibi isimler boykot edildi.
Konser boykotunun ardından ilk önce Ane Brun Türkiye turnesini iptal etti. Daha sonra Abdülkadir Özkan, sosyal medya hesabından söz konusu paylaşımı için özür metni paylaştı
"Bugüne dek hiçbir siyasi veya kurumsal destek almadan, yalnızca inandığımız vizyonla ülkemize dünyanın saygın sanatçılarını getirdik. "
Bazı kullanıcılar ise konserin paravan şirketlerle gerçekleşeceğini, Abdülkadir Özkan'ın formalite olarak böyle bir açıklama yaptığını iddia etti.
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