Boykot Ses Verdi: Muse Grubunu Türkiye'ye Getirecek Organizatör Abdülkadir Özkan Tüm Konserlerden Çekildi

Abdülkadir Özkan, son olarak tüm etkinliklerden çekildiğini şu sözlerle paylaştı:

'KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Yakın zamanda kişisel sosyal medya hesabımda yaptığım bir paylaşımın, bağlamından koparılarak farklı anlamlara çekilmesi ve kamuoyunda yarattığı hassasiyeti üzülerek takip ediyorum. Paylaşımımda, belirli bir işyerine yönelik şiddet eylemini eleştirirken, demokratik protesto hakkını kullanan gençlerin hedef alındığı gibi bir algı oluşması beni derinden rahatsız etmiştir.

Türkiye’nin temel değerlerinden biri olan ifade ve protesto özgürlüğünün, şiddetten arındırılmış şekilde kullanılması gerektiğine inanan bir insanım. Toplumsal enerjinin yapıcı ve dönüştürücü gücüne her zaman inandım, inanmaya da devam ediyorum. Ancak şiddet içeren eylemlerin, bu özgürlük alanlarına zarar verdiğini ve kamu vicdanında da karşılık bulmadığını düşünüyorum.

İfade etmek isterim ki; eleştirimin hedefi, gençliğin anayasal hakkını kullandığı barışçıl protesto değil, bu hakkı provoke ederek şiddet ortamı yaratmaya çalışan radikal tutumlardır. Yıllardır sanatın ve kültürün evrensel diliyle ülkemize katkı sunmak için çalışan bir insan olarak, toplumun her kesimiyle ortak zeminde buluşmanın öneminin bilincindeyim.'