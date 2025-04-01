CHP’li Milletvekili Utku Çakırözer’den Tutuklanan Gençlere Ziyaret: “Bize Tuvalet Yasağı Bile Getirdiler”

“Kent Üniversitesi’nde psikoloji okuyorum. Bir cafede barista olarak çalışıyordum. Saraçhane’ye her gün gelebilmek için işimden ayrılmak zorunda kaldım. Çarşamba aksam 20 gibi gözaltına alındım. Gözaltı sırasında 3-4 yumruk yedim. Karakolda da yemek yoktu. Henüz kıyafet, çorap vs. alamadık. Kantin de kapalı.

19 yaşındayım. Bir sitenin temizlik görevlisiyim. Tokat'tan geldim, askere gidene kadar buradayım. Sabah eve gelen TEM polisiyle gözaltına alindim. Bize gelmiş olamaz bu kadar polis diye düsündüm. Beni aldılar. Saraçhane’ye gitmek hukuksuz bir şey olmaması lazım. Vatan Emniyet’te aç susuz bıraktılar.”