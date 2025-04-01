CHP’li Milletvekili Utku Çakırözer’den Tutuklanan Gençlere Ziyaret: “Bize Tuvalet Yasağı Bile Getirdiler”
CHP’li Milletvekili Utku Çakırözer’den Tutuklanan Gençlere Ziyaret: “Bize Tuvalet Yasağı Bile Getirdiler”
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protesto gösterilerinde çoğu genç 300’den fazla kişi tutuklanmıştı.
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve beraberindeki heyet Metris Cezaevi’nde tutuklanan gençleri ziyaret ederek mesajlarını paylaştı.
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Gazeteci Filiz Gazi, Milletvekili Utku Çakırözer’in cezaevinde görüştüğü gençlerin mesajlarını paylaştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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