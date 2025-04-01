onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP’li Milletvekili Utku Çakırözer’den Tutuklanan Gençlere Ziyaret: “Bize Tuvalet Yasağı Bile Getirdiler”

CHP’li Milletvekili Utku Çakırözer’den Tutuklanan Gençlere Ziyaret: “Bize Tuvalet Yasağı Bile Getirdiler”

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 15:06

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protesto gösterilerinde çoğu genç 300’den fazla kişi tutuklanmıştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve beraberindeki heyet Metris Cezaevi’nde tutuklanan gençleri ziyaret ederek mesajlarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Filiz Gazi, Milletvekili Utku Çakırözer’in cezaevinde görüştüğü gençlerin mesajlarını paylaştı.

Gazeteci Filiz Gazi, Milletvekili Utku Çakırözer’in cezaevinde görüştüğü gençlerin mesajlarını paylaştı.

'Vatan Caddesi'ndeki Emniyet'te kötü muamele gördük. Tuvalet yasağı bile getirdiler. Koğuşta 10 kişi kalıyoruz. Birimiz yerde yatıyor. Gözaltı süresince sanki intikam alınır gibi muamele gördük. Vatan Emniyette hem kötü muamele gördük. Hem de aç bırakıldık. Yemek diye getirdikleri öyle kötü kokuyordu ki kimse yiyemedi. Yiyenler kustu.”

"Annem ve kardeşime ben bakıyorum"

"Annem ve kardeşime ben bakıyorum"

Hem bir alışveriş merkezinde çalışıyorum hem de uçak teknolojisi bölümünde okuyorum. Annem ve kardeşime ben bakıyorum. Ama simdi ise de gidemediğim için maalesef onlar da sıkıntıya düştü. Rastgele gözaltılar yapıldı. Mesela birisini sırıttığı için aldılar. Birçok kisi alana dahi ulaşamadı kalabalıktan. O yüzden belge diye fotoğrafları gözaltına alındıktan sonra çektiler.”

"Basın gelince duruyor gidince dövüyorlardı"

"Basın gelince duruyor gidince dövüyorlardı"

Tramvayın içinden polis tarafından çıkarıldım. Suratıma yumruk yedim. Tekmelediler. Ters kelepçe ile üç saat geçirdim. Doktor raporuna konmasını istedim. Basın gelince duruyorlar gidince dövüyorlardı. Saraçhane'de yoktum. Tek delil olarak polislerin arasındaki fotoğrafımı koymuşlar. Gözaltında 30 kisiydik. 2 sise su verdiler sadece. Yemek istediğimizde 'Biz de yemiyoruz' yanıtı verdiler.

“Kıyafet, çorap alamadık. Kantin de kapalı”

“Kıyafet, çorap alamadık. Kantin de kapalı”

Kent Üniversitesi’nde psikoloji okuyorum. Bir cafede barista olarak çalışıyordum. Saraçhane’ye her gün gelebilmek için işimden ayrılmak zorunda kaldım. Çarşamba aksam 20 gibi gözaltına alındım. Gözaltı sırasında 3-4 yumruk yedim. Karakolda da yemek yoktu. Henüz kıyafet, çorap vs. alamadık. Kantin de kapalı.

19 yaşındayım. Bir sitenin temizlik görevlisiyim. Tokat'tan geldim, askere gidene kadar buradayım. Sabah eve gelen TEM polisiyle gözaltına alindim. Bize gelmiş olamaz bu kadar polis diye düsündüm. Beni aldılar. Saraçhane’ye gitmek hukuksuz bir şey olmaması lazım. Vatan Emniyet’te aç susuz bıraktılar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
38
6
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın