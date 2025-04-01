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Protestolarda Tutuklanan Gençlere Cezaevinde Kötü Muamele İddiası: “Çeteciler Baskı Yapıyor”

Protestolarda Tutuklanan Gençlere Cezaevinde Kötü Muamele İddiası: “Çeteciler Baskı Yapıyor”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 09:17

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto gösterilerinde yaklaşık 300 kişi tutuklanmıştı.

Tutuklanan çoğu üniversitesi öğrencisi gençlerin cezaevinde adli suçlardan tutuklu bulunanlarla aynı koğuşa konulduğu ve kötü muamele yapıldığı iddia edildi.

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Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında protesto gösterilerinin dozu artmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında protesto gösterilerinin dozu artmıştı.

CHP’nin öncülüğünde başlayan gösterilerde polisi müdahalesi de sert olmuş ve çoğu üniversitesi öğrencisi yüzlerce kişi “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “İzinsiz düzenlenen gösteriye katılma” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanan gençlere çetecilerin baskı yaptığını iddia etti.

Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanan gençlere çetecilerin baskı yaptığını iddia etti.

Bu sabah cezaevine ziyaretime gelen bir avukat anlattı. Son olaylarda tutuklanıp Silivri'ye getirilen gençlere çete mensupları içeride ağır mobbing yapıyorlarmış. 'Artık yaşamınız bitti, çıkınca tek şansınız bize katılmak' gibi baskıların yanında sabah kahvaltısı için dağıtılan bir böreği ısıtmak için çaydanlığın buharına tutan bir genci çete mensupları 'Bizden izin almadan ısıtamazsın' diyerek dövmüşler. Genç infaz memurlarını çağırarak kurtulmuş.”

CHP Genel Başkanı Deniz Yavuzyılmaz da “kötü muamele” iddialarına katıldı.

CHP Genel Başkanı Deniz Yavuzyılmaz da “kötü muamele” iddialarına katıldı.
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Hapishanelerde tutsak edilen 301 gencimize işkence yapıldığı iddiaları konuşuluyor. Yetkilileri uyarıyorum! Eğer gençlerimize işkence ederseniz veya ettirirseniz, birinin bile kılına zarar gelirse, koğuşlarda mobbing yapılmasına göz yumarsanız, and olsun ki yaşattıklarınızı misliyle sizden çıkarırız!

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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