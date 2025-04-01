Protestolarda Tutuklanan Gençlere Cezaevinde Kötü Muamele İddiası: “Çeteciler Baskı Yapıyor”

“Bu sabah cezaevine ziyaretime gelen bir avukat anlattı. Son olaylarda tutuklanıp Silivri'ye getirilen gençlere çete mensupları içeride ağır mobbing yapıyorlarmış. 'Artık yaşamınız bitti, çıkınca tek şansınız bize katılmak' gibi baskıların yanında sabah kahvaltısı için dağıtılan bir böreği ısıtmak için çaydanlığın buharına tutan bir genci çete mensupları 'Bizden izin almadan ısıtamazsın' diyerek dövmüşler. Genç infaz memurlarını çağırarak kurtulmuş.”