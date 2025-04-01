Protestolarda Tutuklanan Gençlere Cezaevinde Kötü Muamele İddiası: “Çeteciler Baskı Yapıyor”
Protestolarda Tutuklanan Gençlere Cezaevinde Kötü Muamele İddiası: “Çeteciler Baskı Yapıyor”
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan protesto gösterilerinde yaklaşık 300 kişi tutuklanmıştı.
Tutuklanan çoğu üniversitesi öğrencisi gençlerin cezaevinde adli suçlardan tutuklu bulunanlarla aynı koğuşa konulduğu ve kötü muamele yapıldığı iddia edildi.
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Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanması sonrasında protesto gösterilerinin dozu artmıştı.
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Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklanan gençlere çetecilerin baskı yaptığını iddia etti.
CHP Genel Başkanı Deniz Yavuzyılmaz da “kötü muamele” iddialarına katıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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