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Devlet Bahçeli’den ‘Sokak’ Çağrılarına Tepki: “Çatışmalar Nasıl Önlenecek?”

Devlet Bahçeli’den ‘Sokak’ Çağrılarına Tepki: “Çatışmalar Nasıl Önlenecek?”

Devlet Bahçeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 08:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TürkGün Gazetesi’ne verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan sokak eylemlerine ve vatandaşları sokağa çıkmaya çağıran CHP’ye tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli, sokak çağrıları için “Sokak çare değildir.” ifadelerini kullandı.

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Devlet Bahçeli, 5 Şubat’ta geçirdiği rahatsızlık sonrasında evinde dinlenmeye çekilmişti.

Devlet Bahçeli, 5 Şubat’ta geçirdiği rahatsızlık sonrasında evinde dinlenmeye çekilmişti.

MHP Genel Başkanı, TürkGün Gazetesi’nde yayınlanan röportajında gündeme dair açıklamalarına devam etti.

Bahçeli, CHP'nin organize ettiği protesto gösterilerine tepki göstererek, 'Sokak çare değildir. Sokağa davet edilenlerin karşısına 15 Temmuz'da olduğu gibi başkaları dikilirse kaçınılmaz çatışma nasıl önlenecek, olayların önüne nasıl geçilecektir?' ifadelerini kullandı.

“Türkiye tehlikeli bir sürece sokulmak isteniyor”

“Türkiye tehlikeli bir sürece sokulmak isteniyor”

'CHP'nin başlattığı, bazı kadrolu yorumcular tarafından da desteklenen, büyük bir şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye'nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir. Bu çağrı, toplumsal huzuru tehdit ettiği için kamu düzenini bozmaya dönüktür. Topluma kin ve nefret saçan müzmin Cumhur İttifakı hasımları, ümitsiz vaka siyasetçiler, her türlü yalanla, 'Cumhur İttifakı gitsin, ülke yanarsa yansın' anlayışıyla demokrasi dışı arayışlara zemin oluşturma niyetlerini malum televizyon kanallarında açık etmektedirler.'

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart’ta gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Sonrasında CHP’nin öncülüğünde başlayan protesto gösterilerinde milyonlarca vatandaş sokağa çıkmış ve yaşananlara tepki göstermişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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