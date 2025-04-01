Devlet Bahçeli’den ‘Sokak’ Çağrılarına Tepki: “Çatışmalar Nasıl Önlenecek?”
Devlet Bahçeli’den ‘Sokak’ Çağrılarına Tepki: “Çatışmalar Nasıl Önlenecek?”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TürkGün Gazetesi’ne verdiği röportajda Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında başlayan sokak eylemlerine ve vatandaşları sokağa çıkmaya çağıran CHP’ye tepki gösterdi.
Devlet Bahçeli, sokak çağrıları için “Sokak çare değildir.” ifadelerini kullandı.
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Devlet Bahçeli, 5 Şubat’ta geçirdiği rahatsızlık sonrasında evinde dinlenmeye çekilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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