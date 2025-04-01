Ekrem İmamoğlu Boykot Paylaşımı Yapmıştı: Sosyal Medya Hesabının Kapatılması İçin UYAP Üzerinden Başvuru
Ekrem İmamoğlu Boykot Paylaşımı Yapmıştı: Sosyal Medya Hesabının Kapatılması İçin UYAP Üzerinden Başvuru
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot edilecek firmaların isimlerini açıklamıştı.
İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da boykot çağrısı yenilenmiş ve boykot için destek istenmişti.
Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci İmamoğlu’nun paylaşımı sonrasında şirketlere seslendi, AKP’ye yakınlığı ile bilinen avukat Burak Bekiroğlu ise İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını söyledi.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte CHP’den de boykot çağrısı yapılmıştı.
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Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı 👇
Eski AKP MKYKY üyesi Mücahit Birinci, İmamoğlu’nun boykot paylaşımı sonrasında firmalara dava çağrısında bulundu.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen Avukat Burak Bekiroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının kapatılması için harekete geçtiğini açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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