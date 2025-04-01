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Ekrem İmamoğlu Boykot Paylaşımı Yapmıştı: Sosyal Medya Hesabının Kapatılması İçin UYAP Üzerinden Başvuru

Ekrem İmamoğlu Boykot Paylaşımı Yapmıştı: Sosyal Medya Hesabının Kapatılması İçin UYAP Üzerinden Başvuru

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 13:35

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında CHP boykot edilecek firmaların isimlerini açıklamıştı.

İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da boykot çağrısı yenilenmiş ve boykot için destek istenmişti.

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci İmamoğlu’nun paylaşımı sonrasında şirketlere seslendi, AKP’ye yakınlığı ile bilinen avukat Burak Bekiroğlu ise İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne UYAP üzerinden başvuru yolladıklarını söyledi.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte CHP’den de boykot çağrısı yapılmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçte CHP’den de boykot çağrısı yapılmıştı.

Ekrem İmamoğlu da dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başlatılan boykota destek vermişti.

İmamoğlu, “Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar.” açıklamasında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı 👇

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı 👇
twitter.com

'Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in “BOYKOT” çağrısını destekliyorum. Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum.

Bu BOYKOT, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür.

Uzun yıllardır, baskıcı ve antidemokratik iktidarın bir avuç ihtiras sahibine teslim oldular. Keyfi dayatmalara, topluma umutsuzluk ve korku salmaya teşne oldular. Kimileri isteyerek bunu yaptı, kimileri korkuyla. Artık zaman değişti. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz.

Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar.

Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bekliyor, milletimizin sağduyusu ve dirayetine güveniyorum.'

Eski AKP MKYKY üyesi Mücahit Birinci, İmamoğlu’nun boykot paylaşımı sonrasında firmalara dava çağrısında bulundu.

Eski AKP MKYKY üyesi Mücahit Birinci, İmamoğlu’nun boykot paylaşımı sonrasında firmalara dava çağrısında bulundu.
twitter.com

'Boykota uğrayan firmalara çağrımdır:

Hemen yarın Sulh Ceza Hakimliklerine başvurarak Ekrem İmamoğlu'nun hesabının kapatılmasını talep edin!

Bu adamın milletin parasını yediğine, tüyü bitmemiş yetimin hakkını cukkaladığına ilişkin ciddi şüpheler mevcut ve bir soruşturma yürüyor.

Şimdi de yetmemiş gibi ekonomimize darbe indirmek için uğraş veriyor!'

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Avukat Burak Bekiroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının kapatılması için harekete geçtiğini açıkladı.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Avukat Burak Bekiroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının kapatılması için harekete geçtiğini açıkladı.
twitter.com

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tespit edilen yolsuzluklar neticesinde, çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı olduğu iddia ve gerekçesiyle , kendisiyle birlikte hareket eden 50 kişiyle beraber tutuklanan, şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun, cezaevinden verdiği talimatlar doğrultusunda iddia olunan örgütün amaçları, prensipleri ve hedefleri doğrultusunda cezaevinden verdiği talimatla X hesabını üçüncü kişilere kullandırmak suretiyle, ülkemizdeki faaliyet yürüten yerli firmalara yönelik, boykot çağrısı yaparak, ekonomimizi sekteye uğratmaya teşebbüs ettiği, aynı zamanda kendi çıkarları doğrultusunda halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle yargı erki üzerinde baskı kurmaya teşebbüs ettiği tespit edildiğinde dolayı , şahsın X hesabının yargılama sonuna kadar Türkiye’den erişime kapatılması talebiyle, Nöbetçi İstanbul ( ) Sulh Ceza Hakimliğine UYAP üzerinde başvuru yollanmıştır.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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