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CHP'nin Boykot Listesindeki Espressolab'in 2017 Yılında Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

CHP'nin Boykot Listesindeki Espressolab'in 2017 Yılında Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.03.2025 - 19:49

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerek hükümetle olan organik bağlantıları gerek kendi söylemlerine sansür uyguladıkları gerekçesiyle aralarında medya kuruluşlarından restoranlara bir dizi firmanın aralarında bulunduğu bir liste paylaştı. Ancak bu şirketler arasında biri var ki gerek muhaliflerin seslendirmesi gerek hükümetin sahip çıkmasıyla tüm listenin önüne geçti. Ünlü kahve zinciri Espressolab Özel'in boykot çağrısının ardından hükümetçe sahiplenildi, partililer destek için kuyruğa girdi, bazı şubelerin önüne polis yığıldı.

Ancak firmanın 2017 yılında yaşanan bir olaydan ötürü LGBTİ vatandaşlardan özür dilemesi ve kullandığı ifadeler, bazı kişiler tarafından tepki çekti. Firmaya destek verdiği için pişman olanlar oldu.

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Espressolab hükümete yakın kişiler ve partililerin destek ziyaretlerine sahne oluyor.

Espressolab hükümete yakın kişiler ve partililerin destek ziyaretlerine sahne oluyor.

Hükümet yetkilileri muhalefet tarafından boykot edilen kahve zincirinde peşi sıra pozlar verip takipçilerini de firmaya sahip çıkmaya çağırıyor.

Ancak 2017 yılında yaşanan bir olaya istinaden firmanın LGBTİ bireylerden özür dilediği ortaya çıktı.

Ancak 2017 yılında yaşanan bir olaya istinaden firmanın LGBTİ bireylerden özür dilediği ortaya çıktı.

Not: Paylaşımlardaki olası nefret söylemleri yayın politikamızı yansıtmamaktadır.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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