CHP'nin Boykot Listesindeki Espressolab'in 2017 Yılında Yaptığı Paylaşım Gündem Oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gerek hükümetle olan organik bağlantıları gerek kendi söylemlerine sansür uyguladıkları gerekçesiyle aralarında medya kuruluşlarından restoranlara bir dizi firmanın aralarında bulunduğu bir liste paylaştı. Ancak bu şirketler arasında biri var ki gerek muhaliflerin seslendirmesi gerek hükümetin sahip çıkmasıyla tüm listenin önüne geçti. Ünlü kahve zinciri Espressolab Özel'in boykot çağrısının ardından hükümetçe sahiplenildi, partililer destek için kuyruğa girdi, bazı şubelerin önüne polis yığıldı.

Ancak firmanın 2017 yılında yaşanan bir olaydan ötürü LGBTİ vatandaşlardan özür dilemesi ve kullandığı ifadeler, bazı kişiler tarafından tepki çekti. Firmaya destek verdiği için pişman olanlar oldu.