Hayko Cepkin Özgür Özel'in Silivri'de Yaptığı Açıklamayı İnandırıcı Bulmadı
Hayko Cepkin Özgür Özel'in Silivri'de Yaptığı Açıklamayı İnandırıcı Bulmadı
19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar Türkiye'nin pek çok yerinde uzun süre devam etti. Özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği eylemlerde polisin tavrı ve müdahaleleri kadar yargı mensuplarının hamleleri de CHP tarafından sık sık eleştiriliyor. Özgür Özel ise bugün Silivri'de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Ancak ünlü müzisyen Hayko Cepkin bu açıklamayı gerçekçi bulmadı.
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19 Mart sabahıyla başlayan süreçte medyaya düşen bazı görüntüler eleştirilere neden oldu.
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CHP Genel Başkanı ise sert söylemlerle yapılanları eleştirdi.
Hayko Cepkin de bu söylemi inandırıcı bulmadığını şu paylaşımıyla ifade etti.
Tabii Cepkin'in bu çıkışına şaşıranlar da oldu.
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Cepkin gelen tepkilerin ardından şöyle bir açıklamada bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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