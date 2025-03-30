Hayko Cepkin Özgür Özel'in Silivri'de Yaptığı Açıklamayı İnandırıcı Bulmadı

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar Türkiye'nin pek çok yerinde uzun süre devam etti. Özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği eylemlerde polisin tavrı ve müdahaleleri kadar yargı mensuplarının hamleleri de CHP tarafından sık sık eleştiriliyor. Özgür Özel ise bugün Silivri'de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Ancak ünlü müzisyen Hayko Cepkin bu açıklamayı gerçekçi bulmadı.