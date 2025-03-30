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Hayko Cepkin Özgür Özel'in Silivri'de Yaptığı Açıklamayı İnandırıcı Bulmadı

Hayko Cepkin Özgür Özel'in Silivri'de Yaptığı Açıklamayı İnandırıcı Bulmadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.03.2025 - 18:24

19 Mart sabahı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar Türkiye'nin pek çok yerinde uzun süre devam etti. Özellikle gençlerin ve üniversite öğrencilerinin katılım gösterdiği eylemlerde polisin tavrı ve müdahaleleri kadar yargı mensuplarının hamleleri de CHP tarafından sık sık eleştiriliyor. Özgür Özel ise bugün Silivri'de bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Ancak ünlü müzisyen Hayko Cepkin bu açıklamayı gerçekçi bulmadı.

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19 Mart sabahıyla başlayan süreçte medyaya düşen bazı görüntüler eleştirilere neden oldu.

19 Mart sabahıyla başlayan süreçte medyaya düşen bazı görüntüler eleştirilere neden oldu.

Bazı polislerin müdahalesi ve CHP'li vekillerin aktardığına göre hakim ve savcıların tavırları ve 301 kişinin tutuklanması yargının da tartışılmasına neden oldu.

CHP Genel Başkanı ise sert söylemlerle yapılanları eleştirdi.

Hayko Cepkin de bu söylemi inandırıcı bulmadığını şu paylaşımıyla ifade etti.

Hayko Cepkin de bu söylemi inandırıcı bulmadığını şu paylaşımıyla ifade etti.
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Tabii Cepkin'in bu çıkışına şaşıranlar da oldu.

Tabii Cepkin'in bu çıkışına şaşıranlar da oldu.
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twitter.com

Cepkin gelen tepkilerin ardından şöyle bir açıklamada bulundu.

Cepkin gelen tepkilerin ardından şöyle bir açıklamada bulundu.

'Neyin peşinden bugüne değin net sonuç alınabilmiş ki şimdi inanayım. Hangi ağır hamlenin karşısında 'asla yapılamaz izin vermeyiz' denildiyse olumlu sonuç alındı ki? Yine mi körü körüne onaylamam gerekiyor? Üzgünüm uzun süre önce güvenim kalmadığı için bana bu cümleler sadece bir siyasetçinin genel geçer demeci olmaktan öteye gitmiyor.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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