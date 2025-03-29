Mustafa Sandal'dan Seda Bakan'ın "Devlet Büyüklerine" Yaptığı Çağrıya Ders Niteliğinde Cevap!
Mustafa Sandal'dan Seda Bakan'ın "Devlet Büyüklerine" Yaptığı Çağrıya Ders Niteliğinde Cevap!
İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından ülke genelinde gerçekleşen protesto ve eylemlerde birçok gencimiz gözaltına alınmış, kimileri de tutuklanmıştı.
Birçok ünlü isim gencecik vatandaşların tutuklanmasına tepki gösterdi. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Seda Bakan'dı. Bakan'ın 'Devlet büyüklerine' yaptığı çağrı, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın dikkatini çekti...
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19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanması ülke genelinde büyük protesto ve tepkiye sebep oldu.
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Birçok ünlü isim gencecik vatandaşların tutuklanmasına tepki gösterirken, süreç boyunca tepkisini ortaya koyan Seda Bakan'dan devlet büyüklerine seslendiği bir paylaşım gelmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda, Seda Bakan'a bir tepki de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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