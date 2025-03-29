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Mustafa Sandal'dan Seda Bakan'ın "Devlet Büyüklerine" Yaptığı Çağrıya Ders Niteliğinde Cevap!

Mustafa Sandal'dan Seda Bakan'ın "Devlet Büyüklerine" Yaptığı Çağrıya Ders Niteliğinde Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2025 - 17:17

İmamoğlu'nun tutuklanma kararının ardından ülke genelinde gerçekleşen protesto ve eylemlerde birçok gencimiz gözaltına alınmış, kimileri de tutuklanmıştı. 

Birçok ünlü isim gencecik vatandaşların tutuklanmasına tepki gösterdi. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Seda Bakan'dı. Bakan'ın 'Devlet büyüklerine' yaptığı çağrı, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın dikkatini çekti...

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19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanması ülke genelinde büyük protesto ve tepkiye sebep oldu.

19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart'ta tutuklanması ülke genelinde büyük protesto ve tepkiye sebep oldu.

Ülke genelinde, birçok ilde yüz binlerce vatandaş İmamoğlu'nun yaşadığı sürece tepkisini ve İmamoğlu'na desteğini göstermek için sokaklara döküldü. Günlerdir Saraçhane'de devam eden toplantıların Maltepe'de devam edeceği söylenmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde protestolar zincirinin en büyüğü Maltepe'de yaşandı ve Ramazan Bayramı arifesinde 2.2 milyon vatandaş bir araya gelerek İmamoğlu'nun serbest bırakılması için direndi. 

Süreç boyunca birçok vatandaş eylemlere katıldığı için gözaltına alınmış hatta tutuklanmıştı. Aralarında gençlerimizin de olduğu ve hatta çoğunlukta oldukları öğrenildiğinde ise tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Birçok ünlü isim gencecik vatandaşların tutuklanmasına tepki gösterirken, süreç boyunca tepkisini ortaya koyan Seda Bakan'dan devlet büyüklerine seslendiği bir paylaşım gelmişti.

Birçok ünlü isim gencecik vatandaşların tutuklanmasına tepki gösterirken, süreç boyunca tepkisini ortaya koyan Seda Bakan'dan devlet büyüklerine seslendiği bir paylaşım gelmişti.

Seda Bakan, 'Devlet büyüklerimiz lütfen büyüklüklerini göstersin ve öğrenciler serbest kalsın... Bu bayram kimsenin annesi, babası üzülmesin. Lütfen bekliyoruz' demiş, çağrıyı devlet büyüklerine yaptığı için bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda, Seda Bakan'a bir tepki de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda, Seda Bakan'a bir tepki de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.

X'te dolaşırken Seda Bakan'ın 'devlet büyüğü' paylaşımına denk gelen Mustafa Sandal, ünlü oyuncuyu fena bozdu.

'Devletin büyüğü yoktur Seda. Büyük olan sadece millettir. Onlar devlet kademesinde millete hizmet adına seçilmiş ya da atanmış görevlilerdir. Sevgilerle.' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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