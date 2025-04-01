İsimleri Tek Tek Saydı: Cem Küçük Bazı Ünlülerin Boykot Çağrısı Yaptığı İçin İfadeye Çağrılacağını İddia Etti

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, konuşmalarının ve açıklamalarının yayınlanmadığı medya kuruluşlarına karşı tepkisini dile getirmiş ve destekçilerinden boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrının ardından boykot hareketi daha da büyüdü ve birçok marka boykot listesine dahil edildi. Pek çok vatandaş ve ünlü isimler de bu boykota destek verdi ve boykot çağrısını dile getirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrıları hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gazeteci Cem Küçük, bazı oyuncuların bu kapsamda ifadeye çağırılacağını iddia etti. Murat Daltaban, Emre Kınay ve Aybüke Pusat'ın isimlerini veren Cem Küçük, 'Nereden biliyorsun?' sorusunu yanıtsız bıraktı.