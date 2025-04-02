Cem Küçük, Tarkan ve Mabel Matiz’i Beğenmedi: "Bizdeki Sanatçılar Niye Kaliteli Değil?"

Siyasi görüşünü belli eden veya toplumsal olaylara sessiz kalmayan sanatçılar hedef olmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Gazetesi’nden Cem Küçük, Tarkan ve Mabel Matiz’in yayınladığı şarkıları beğenmeyerek, ikiliyi kalitesizlikle itham etti.

Küçük yazısını, “Hollywood’da böyleydi. Kendilerini bir şey sanıyorlardı. Sonucu gördüler. Oradakiler en azından özür filan diliyorlar. Bizdekiler de o da yok. Allah akıl fikir versin.” diyerek tamamladı.