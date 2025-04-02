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Cem Küçük, Tarkan ve Mabel Matiz’i Beğenmedi: "Bizdeki Sanatçılar Niye Kaliteli Değil?"

Cem Küçük, Tarkan ve Mabel Matiz’i Beğenmedi: "Bizdeki Sanatçılar Niye Kaliteli Değil?"

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 10:51

Siyasi görüşünü belli eden veya toplumsal olaylara sessiz kalmayan sanatçılar hedef olmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Gazetesi’nden Cem Küçük, Tarkan ve Mabel Matiz’in yayınladığı şarkıları beğenmeyerek, ikiliyi kalitesizlikle itham etti.

Küçük yazısını, “Hollywood’da böyleydi. Kendilerini bir şey sanıyorlardı. Sonucu gördüler. Oradakiler en azından özür filan diliyorlar. Bizdekiler de o da yok. Allah akıl fikir versin.” diyerek tamamladı.

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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında görüş bildiren ünlü isimler bazı kesimler tarafından hedef gösteriliyordu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında görüş bildiren ünlü isimler bazı kesimler tarafından hedef gösteriliyordu.

Gazeteci Cem Küçük de Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında Tarkan ve Mabel Matiz’in şarkılarını eleştirdi. 

Cem Küçük, Tarkan’ın 2023’te çıkardığı “Geççek” isimli şarkı ile Mabel Matiz’in son eseri “Selim” şarkısının sözlerini beğenmedi.

Kaynak

“Aptalca bir şarkı”

“Aptalca bir şarkı”

2023 seçimlerine giderken Tarkan bir şarkı çıkarmıştı. “Geççek” diye üçüncü sınıf aptalca bir şarkı. Şarkının bir dizesi şöyleydi: 

  • Geççek, geççek elbet bu da geççek

  • Gör bak umudun gününü gün etçek

  • Oh, oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

  • O çiçekten günler çok yakın inan

Tabii seçime etkisi sıfır oldu. Tarkan dinlenen ama siyasete etkisi ve halka etkisi sıfır biri. Bunu anladığı için elini ayağını siyasetten çekti. Ha, kendi kitlesi baskı yapınca gençlere destek verdi ama yapmacık olduğu her hâlinden belli.”

“Herkes Mabel Matiz’in şarkısını ezberleyecek Erdoğan’a bir daha oy vermeyecek!”

“Herkes Mabel Matiz’in şarkısını ezberleyecek Erdoğan’a bir daha oy vermeyecek!”

'Şimdi bir şarkı da Mabel Matiz yapmış. “Selim” isimli şarkının sözlerine bakalım:

  • Sanıyor musun ki sonu yok

  • Tahtına güvenme, bak dönüyor devran

  • Tuzla buz eder Hakk’ın sopası

  • Kan ve kemikten yapılı sarayları

  • Yapıştığın boğazına kim varsa

  • O Tanrı’nın çocuğuydu be gafil

  • Üzerine basılınca vicdan

  • Eder adamı inan o zaman kâfir

  • Cennetin cehennemin burada

  • Ya selim ol ya yerini yadırga

  • Dört kitaptan sorulu bi’ gerçek

  • Seviyorsan sana da olur o zahir

Evet Mabel Matiz, herkes bu şarkıyı dinleyecek, sözlerini ezberleyecek ve Erdoğan’a bir daha oy vermeyecek(!) Aman Allah’ım Anadolu bu şarkıyla Erdoğan’dan soğudu(!) Bu sarkıcı tayfası neyin kafasını yaşıyor? İnsan biraz kaliteli iş yapar. Sonra Edirne dışında niye yokuz diye hayıflanıyorlar. Sizden ne olur ki! “

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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