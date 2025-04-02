Cem Küçük, Tarkan ve Mabel Matiz’i Beğenmedi: "Bizdeki Sanatçılar Niye Kaliteli Değil?"
Cem Küçük, Tarkan ve Mabel Matiz’i Beğenmedi: "Bizdeki Sanatçılar Niye Kaliteli Değil?"
Siyasi görüşünü belli eden veya toplumsal olaylara sessiz kalmayan sanatçılar hedef olmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye Gazetesi’nden Cem Küçük, Tarkan ve Mabel Matiz’in yayınladığı şarkıları beğenmeyerek, ikiliyi kalitesizlikle itham etti.
Küçük yazısını, “Hollywood’da böyleydi. Kendilerini bir şey sanıyorlardı. Sonucu gördüler. Oradakiler en azından özür filan diliyorlar. Bizdekiler de o da yok. Allah akıl fikir versin.” diyerek tamamladı.
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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında görüş bildiren ünlü isimler bazı kesimler tarafından hedef gösteriliyordu.
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“Aptalca bir şarkı”
“Herkes Mabel Matiz’in şarkısını ezberleyecek Erdoğan’a bir daha oy vermeyecek!”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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