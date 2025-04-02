Cem Küçük Muhalefete Yol Gösterdi: "Hala Seçim Kazanacaklarını Düşünüyorlar"

“1970’lerde Ecevit fırtınası vardı. Kara Oğlan lakaplı Ecevit zamanında sol terörizm azmıştı. 1971-73 arasında terörizm faaliyetleri yürütenleri 1974 affıyla Ecevit hapisten kurtardı. Sol terör azınca devlet içindeki kontrgerilla Maraş, Çorum olaylarını gerçekleştirdi. 1980 darbesi ve sonrasında Ecevit efsanesi bitti. Halk CHP’den soğudu. Kaldı ki tek parti döneminden beri Anadolu CHP’yi hiçbir zaman sevmedi. Ha, CHP millet odaklı siyaset yapsa bunu aşabilirdi.

1989’da CHP yerine kurulan SHP güçlenmeye başladı. 1991’de HEP, SHP eliyle meclise girdi. 1990’lar Türkiye’sinde bölücülerle arasına mesafe koyamayan SHP -sonradan tekrar CHP oldu- 1995’de yüzde 10’a düştü. 1999’da baraj altında kaldı.

2000’ler Türkiye’sine Erdoğan damga vurdu. CHP gene yasakçı, darbeleri destekleyen bir görüntü verdi. 23 yıldır hep muhalefette. 15 Temmuz sonrası Türkiye yeni bir sisteme geçti.”