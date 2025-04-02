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Cem Küçük Muhalefete Yol Gösterdi: "Hala Seçim Kazanacaklarını Düşünüyorlar"

Cem Küçük Muhalefete Yol Gösterdi: "Hala Seçim Kazanacaklarını Düşünüyorlar"

cem küçük
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 10:19

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, 15 Temmuz sonrasında güvenlik bürokrasisinin yüzde 70’nin yeniden yapılandırıldığını ve bu sistemi hala anlamayan CHP’nin seçim kazanma şansı olmadığını iddia etti.

Cem Küçük, Türkiye’de sadece ekonomik olarak sıkıntı olduğunu ve onun da aşıldığına yazısında yer verdi.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında 2028 yılında yapılacak seçimlerde tartışılmaya başlandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında 2028 yılında yapılacak seçimlerde tartışılmaya başlandı.

Türkiye Gazetesi’nden Cem Küçük ise bugün seçimlerle ilgili bir yazı kaleme aldı. Küçük, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan yeni sistemi bir türlü anlamayan CHP’nin hiçbir şekilde seçim kazanamayacağını iddia etti.

Kaynak

“Türkiye yeni bir sisteme geçti”

“Türkiye yeni bir sisteme geçti”

1970’lerde Ecevit fırtınası vardı. Kara Oğlan lakaplı Ecevit zamanında sol terörizm azmıştı. 1971-73 arasında terörizm faaliyetleri yürütenleri 1974 affıyla Ecevit hapisten kurtardı. Sol terör azınca devlet içindeki kontrgerilla Maraş, Çorum olaylarını gerçekleştirdi. 1980 darbesi ve sonrasında Ecevit efsanesi bitti. Halk CHP’den soğudu. Kaldı ki tek parti döneminden beri Anadolu CHP’yi hiçbir zaman sevmedi. Ha, CHP millet odaklı siyaset yapsa bunu aşabilirdi.

1989’da CHP yerine kurulan SHP güçlenmeye başladı. 1991’de HEP, SHP eliyle meclise girdi. 1990’lar Türkiye’sinde bölücülerle arasına mesafe koyamayan SHP -sonradan tekrar CHP oldu- 1995’de yüzde 10’a düştü. 1999’da baraj altında kaldı.

2000’ler Türkiye’sine Erdoğan damga vurdu. CHP gene yasakçı, darbeleri destekleyen bir görüntü verdi. 23 yıldır hep muhalefette. 15 Temmuz sonrası Türkiye yeni bir sisteme geçti.

“Sadece ekonomide sıkıntılarımız var ama o da aşılıyor.”

“Sadece ekonomide sıkıntılarımız var ama o da aşılıyor.”

'Ordu, polis, yargı ve kurumlar yeniden yapılandırıldı. Bugünkü güvenlik bürokrasisinin yüzde 70’i 15 Temmuz sonrası atandı. Türk devleti Libya, Dağlık Karabağ, Suriye, Somali, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetleri’nde önemli başarılara imza attı. Sadece ekonomide sıkıntılarımız var ama o da aşılıyor.

Şimdi yeni sistemi anlamayan muhalifler kendi kitlelerini kandırmaya devam ediyor. Hâlâ seçim kazanacaklarını sanıyorlar. Yerel seçim ayrı olay. “Erdoğan kazanamayacağını anlarsa seçim yapmaz”, “Erdoğan seçim kazanmak için Yunanistan’la savaş çıkartır,” “Erdoğan ülkeyi Suriye’ye sokar” türü saçmalıklarla vakit kaybediyorlar.

Bu millet böyle durumlarda muhalefete, hele hele CHP’ye asla iktidar vermez. O yüzden 2027 Kasım ayındaki seçimlerden sonra 2032’ye kadar Erdoğan’la gidecek Türkiye. Elbette iktidarı millet verecek, kurumlar değil. O yüzden muhaliflerin önde gelenleri kendilerini ve kitlelerini kandırmayı bıraksınlar. Türkiye’yi anlamaya çalışsınlar.

Sosyal medyadan bağırmayla, sokakta üç beş gösteriyle bu iş olsa Ümit Özdağ denilen faşist başarılı olurdu. Umarım bu yazdıklarımı anlarsınız. Kendi mahalle, kafe ve iş yerlerinde birbirinize gaz vererek ancak kendinizi kandırırsınız. 15 Temmuz sonrası kurulan düzeni anlamaya çalışın.”

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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