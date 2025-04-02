Cem Küçük Muhalefete Yol Gösterdi: "Hala Seçim Kazanacaklarını Düşünüyorlar"
Cem Küçük Muhalefete Yol Gösterdi: "Hala Seçim Kazanacaklarını Düşünüyorlar"
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, 15 Temmuz sonrasında güvenlik bürokrasisinin yüzde 70’nin yeniden yapılandırıldığını ve bu sistemi hala anlamayan CHP’nin seçim kazanma şansı olmadığını iddia etti.
Cem Küçük, Türkiye’de sadece ekonomik olarak sıkıntı olduğunu ve onun da aşıldığına yazısında yer verdi.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrasında 2028 yılında yapılacak seçimlerde tartışılmaya başlandı.
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“Türkiye yeni bir sisteme geçti”
“Sadece ekonomide sıkıntılarımız var ama o da aşılıyor.”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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