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DBL Entertainment'ın Çekildiği Etkinlikleri Yapacağı İddia Edilen Akademi Organizasyon'un Profilindeki Değişim

DBL Entertainment'ın Çekildiği Etkinlikleri Yapacağı İddia Edilen Akademi Organizasyon'un Profilindeki Değişim

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 09:50

Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 11 Haziran'da Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyordu. Fakat konserin organizatörü DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın CHP'nin boykot çağrısı için 'vatan hainliği' yorumunu yaptığı görüldü. Organizasyon şirketine başlatılan boykot ise sonuç verdi, DBL Entertainment tüm etkinliklerden çekildiğini açıkladı. 

DBL'nin yerine ise Akademi Organizasyon'un geleceği iddia ediliyordu. Söz konusu yeni organizasyonun Instagram profilindeki bir değişiklik, gözlerden kaçmadı.

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"Vatan haini" sözü boykotun başlangıcı oldu.

"Vatan haini" sözü boykotun başlangıcı oldu.

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Muse, 11 Haziran'da DBL Entertainment organizasyonuyla İstanbul'da sahne alacaktı. Fakat söz konusu organizasyonun sahibi Abdulkadir Özkan, X hesabından boykot düzenleyenlerin 'vatan haini' olduğunu söyledi. 

Söz konusu paylaşımın ardından binlerce kullanıcı Muse grubuna çağrıda bulundu. Boykot okları bu kez, DBL Entertainment ve Abdulkadir Özkan'a döndü.

Boykot çağrıları sonuç verdi, Özkan tüm etkinliklerden çekildiğini açıkladı.

Boykot çağrıları sonuç verdi, Özkan tüm etkinliklerden çekildiğini açıkladı.

Binlerce kullanıcı DBL Entertainment'ın önümüzdeki ay ülkemize getireceği dünyaca ünlü sanatçılara çağrıda bulundu. Bu yorumların üzerine öncelikle Ane Brune, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak durumun farkında olmadığını ve Türkiye turnesini iptal etmek istediğini duyurdu.

Aynı şekilde, DBL'nin organize ettiği Trevor Noah stand-up'ı da iptal edildi. Muse konserinin ise biletlerinin hala satışta olduğu görülmüştü.

Özkan, aldığı yorumların ardından kapattığı X hesabını açarak sözlerinin çarptırıldığını iddia etti. Daha sonra yaptığı açıklamada ise hem özür metni paylaştı hem de etkinliklerden çekildiğini duyurdu.

'Bugüne dek hiçbir siyasi veya kurumsal destek almadan, yalnızca inandığımız vizyonla ülkemize dünyanın saygın sanatçılarını getirdik. ' diyen Özkan'a sosyal medyadan ise farklı yorumlar yapıldı.

Kullanıcılar, konserlerin DBL yerine 'Akademi Organizasyon' tarafından yapılacağını iddia etti.

Kullanıcılar, konserlerin DBL yerine 'Akademi Organizasyon' tarafından yapılacağını iddia etti.

Bu şirketin de boykot listesinde olduğu söylendi.

Bu şirketin de boykot listesinde olduğu söylendi.

Akademi Organizasyon'un internet sitesinde ise DBL ve Akademi işbirliğiyle gerçekleşecek olan etkinliklerin afişlerinin yer aldığı görüldü.

Akademi Organizasyon'un internet sitesinde ise DBL ve Akademi işbirliğiyle gerçekleşecek olan etkinliklerin afişlerinin yer aldığı görüldü.
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Akademi Organizasyon'un sahibi Hakan Özgül'ün Instagram hesabı da kullanıcılar tarafından incelendi.

Akademi Organizasyon'un sahibi Hakan Özgül'ün Instagram hesabı da kullanıcılar tarafından incelendi.

Bir süre sonra yaşanan değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir süre sonra yaşanan değişim ise dikkatlerden kaçmadı.

Hakan Özgül, söz konusu iddiaları yalanladı.

Hakan Özgül, söz konusu iddiaları yalanladı.

Hakan Özgül, hesabından yaptığı açıklamada DBL'nin çekildiği etkinliklerin Akademi Organizasyon tarafından gerçekleştirileceği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Jonathan

Boykot dünyamıza hoşgeldiniz. Herkese yetecek kadar yerimiz var. Bakıyorum adında “ak” var. “Dar alanda kısa paslaşmalar” yaparak paravan şirkete dönmüş. Teb... Devamını Gör

VEDAT Kaplan

puhahhahah

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