DBL Entertainment'ın Çekildiği Etkinlikleri Yapacağı İddia Edilen Akademi Organizasyon'un Profilindeki Değişim
DBL Entertainment'ın Çekildiği Etkinlikleri Yapacağı İddia Edilen Akademi Organizasyon'un Profilindeki Değişim
Dünyaca ünlü müzik grubu Muse, 11 Haziran'da Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyordu. Fakat konserin organizatörü DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın CHP'nin boykot çağrısı için 'vatan hainliği' yorumunu yaptığı görüldü. Organizasyon şirketine başlatılan boykot ise sonuç verdi, DBL Entertainment tüm etkinliklerden çekildiğini açıkladı.
DBL'nin yerine ise Akademi Organizasyon'un geleceği iddia ediliyordu. Söz konusu yeni organizasyonun Instagram profilindeki bir değişiklik, gözlerden kaçmadı.
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"Vatan haini" sözü boykotun başlangıcı oldu.
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Boykot çağrıları sonuç verdi, Özkan tüm etkinliklerden çekildiğini açıkladı.
Kullanıcılar, konserlerin DBL yerine 'Akademi Organizasyon' tarafından yapılacağını iddia etti.
Bu şirketin de boykot listesinde olduğu söylendi.
Akademi Organizasyon'un internet sitesinde ise DBL ve Akademi işbirliğiyle gerçekleşecek olan etkinliklerin afişlerinin yer aldığı görüldü.
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Akademi Organizasyon'un sahibi Hakan Özgül'ün Instagram hesabı da kullanıcılar tarafından incelendi.
Bir süre sonra yaşanan değişim ise dikkatlerden kaçmadı.
Hakan Özgül, söz konusu iddiaları yalanladı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Boykot dünyamıza hoşgeldiniz. Herkese yetecek kadar yerimiz var. Bakıyorum adında “ak” var. “Dar alanda kısa paslaşmalar” yaparak paravan şirkete dönmüş. Teb... Devamını Gör
puhahhahah
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