DBL Entertainment'ın Çekildiği Etkinlikleri Yapacağı İddia Edilen Akademi Organizasyon'un Profilindeki Değişim

Binlerce kullanıcı DBL Entertainment'ın önümüzdeki ay ülkemize getireceği dünyaca ünlü sanatçılara çağrıda bulundu. Bu yorumların üzerine öncelikle Ane Brune, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak durumun farkında olmadığını ve Türkiye turnesini iptal etmek istediğini duyurdu.

Aynı şekilde, DBL'nin organize ettiği Trevor Noah stand-up'ı da iptal edildi. Muse konserinin ise biletlerinin hala satışta olduğu görülmüştü.

Özkan, aldığı yorumların ardından kapattığı X hesabını açarak sözlerinin çarptırıldığını iddia etti. Daha sonra yaptığı açıklamada ise hem özür metni paylaştı hem de etkinliklerden çekildiğini duyurdu.

'Bugüne dek hiçbir siyasi veya kurumsal destek almadan, yalnızca inandığımız vizyonla ülkemize dünyanın saygın sanatçılarını getirdik. ' diyen Özkan'a sosyal medyadan ise farklı yorumlar yapıldı.