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Fındıklı Belediyesi’nin 2 Nisan Boykot Çağrısına Datça Belediyesi’nden Yanıt Gecikmedi

Fındıklı Belediyesi’nin 2 Nisan Boykot Çağrısına Datça Belediyesi’nden Yanıt Gecikmedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.04.2025 - 09:48

“Tüketimi durduruyoruz” çağrısıyla bugün (2 Nisan) toplumun ekonomik gücünün ortaya koyulması amacıyla boykot gerçekleştiriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tüm tüketimi durdur. Market-online alışveriş-akaryakıt,restoran,kafe-fatura ödeme hiçbir şey satın alma” çağrısında bulunmuştu. 

Rizeli Fındıklı Belediyesi X hesabından 2 Nisan’a dair paylaşım yaptı. Bu paylaşıma Datça Belediyesi’nin yanıtı gecikmedi.

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Fındıklı Belediyesi'nin paylaşımı şöyleydi 👇

Fındıklı Belediyesi'nin paylaşımı şöyleydi 👇
twitter.com

'Bugün (2 Nisan) ilçemizde hava kötü görünüyor. Dışarıda para harcamak için kötü bir gün gibi.'

Datça Belediyesi ise Fındıklı Belediyesi'ne jet yanıt verdi:

Datça Belediyesi ise Fındıklı Belediyesi'ne jet yanıt verdi:
twitter.com

'Bize de UFO ihbarları geliyor. Maazallah birini falan ışınla çekerler, bugün az gezmek lazım Fındıklıcığım.'

İki belediyenin yazışması da kullanıcılardan tam not aldı 👇

İki belediyenin yazışması da kullanıcılardan tam not aldı 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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