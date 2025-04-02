Fındıklı Belediyesi’nin 2 Nisan Boykot Çağrısına Datça Belediyesi’nden Yanıt Gecikmedi
Fındıklı Belediyesi’nin 2 Nisan Boykot Çağrısına Datça Belediyesi’nden Yanıt Gecikmedi
“Tüketimi durduruyoruz” çağrısıyla bugün (2 Nisan) toplumun ekonomik gücünün ortaya koyulması amacıyla boykot gerçekleştiriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tüm tüketimi durdur. Market-online alışveriş-akaryakıt,restoran,kafe-fatura ödeme hiçbir şey satın alma” çağrısında bulunmuştu.
Rizeli Fındıklı Belediyesi X hesabından 2 Nisan’a dair paylaşım yaptı. Bu paylaşıma Datça Belediyesi’nin yanıtı gecikmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fındıklı Belediyesi'nin paylaşımı şöyleydi 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Datça Belediyesi ise Fındıklı Belediyesi'ne jet yanıt verdi:
İki belediyenin yazışması da kullanıcılardan tam not aldı 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın