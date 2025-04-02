İmamoğlu Ailesi Hakkında Çirkin İmalar Yapan Sevda Türküsev'in FETÖ Paylaşımları Ortaya Çıktı

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 'İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor.' ifadelerini kullanmıştı. Son zamanlarda İmamoğlu ve ailesine ahlaksız ithamlarda bulunulması topyekün bir hareket olsa da bu söylemlerin başını çekenler arasında Sevda Türküsev var. İktidarı her seferinde savunan Türküsev'in FETÖ'den övgüyle bahsettiği paylaşımlar ortaya çıktı. Ardından geçmişte yaptığı başka paylaşımlar da gözler önüne serildi.