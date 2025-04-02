İmamoğlu Ailesi Hakkında Çirkin İmalar Yapan Sevda Türküsev'in FETÖ Paylaşımları Ortaya Çıktı
İmamoğlu Ailesi Hakkında Çirkin İmalar Yapan Sevda Türküsev'in FETÖ Paylaşımları Ortaya Çıktı
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 'İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor.' ifadelerini kullanmıştı. Son zamanlarda İmamoğlu ve ailesine ahlaksız ithamlarda bulunulması topyekün bir hareket olsa da bu söylemlerin başını çekenler arasında Sevda Türküsev var. İktidarı her seferinde savunan Türküsev'in FETÖ'den övgüyle bahsettiği paylaşımlar ortaya çıktı. Ardından geçmişte yaptığı başka paylaşımlar da gözler önüne serildi.
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Sevda Türküsev'in geçtiğimiz günlerde yazdıkları gülünüp geçilecek cinsten bir paylaşımdı.
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Türküsev, yaptığı paylaşımla Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu arasında farklı bir ilişki olabileceğini ima etti.
Ancak Türküsev'in skandalları bunlardan ibaret değil.
Türküsev iktidar medyasına İslami bir holdingde yöneticilik döneminde yazdığı kitapla girmişti.
Öyleki İBB, AKP yönetimindeyken kimsenin izlemediği bir YouTube programı için 78.000 lira aldığı ortaya çıktı.
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Son günlerde ise Türküsev'in başka paylaşımları ortalıkta dolaşıyor.
Diğer paylaşımlar şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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