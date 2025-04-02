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İmamoğlu Ailesi Hakkında Çirkin İmalar Yapan Sevda Türküsev'in FETÖ Paylaşımları Ortaya Çıktı

İmamoğlu Ailesi Hakkında Çirkin İmalar Yapan Sevda Türküsev'in FETÖ Paylaşımları Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.04.2025 - 10:45

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 'İlgili yargı ve emniyet birimlerini uyarmama, ilgili başvuru ve suç duyurularında bulunmama rağmen anneme, eşime ve aileme yönelik ahlaksız paylaşımlar, saldırılar devam ediyor.' ifadelerini kullanmıştı. Son zamanlarda İmamoğlu ve ailesine ahlaksız ithamlarda bulunulması topyekün bir hareket olsa da bu söylemlerin başını çekenler arasında Sevda Türküsev var. İktidarı her seferinde savunan Türküsev'in FETÖ'den övgüyle bahsettiği paylaşımlar ortaya çıktı. Ardından geçmişte yaptığı başka paylaşımlar da gözler önüne serildi.

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Sevda Türküsev'in geçtiğimiz günlerde yazdıkları gülünüp geçilecek cinsten bir paylaşımdı.

Sevda Türküsev'in geçtiğimiz günlerde yazdıkları gülünüp geçilecek cinsten bir paylaşımdı.

Ancak, alıntıya boğulan, kendisiyle dalga geçilen bu paylaşımı yapan kişinin bir önceki paylaşımı pek çok kişiyi öfkelendirdi.

Türküsev, yaptığı paylaşımla Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu arasında farklı bir ilişki olabileceğini ima etti.

Türküsev, yaptığı paylaşımla Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu arasında farklı bir ilişki olabileceğini ima etti.

Ardından bu paylaşımın yanlış anlaşıldığını söylese de alta gelen yorumları onaylaması yaptığı çirkin ithamın ne sebeple olduğunu ortaya çıkardı.

Ancak Türküsev'in skandalları bunlardan ibaret değil.

Ancak Türküsev'in skandalları bunlardan ibaret değil.

Özgecan Arslan'ın katledilmesinin ardından #sendeanlat hashtaginde tacize uğrayan kadınlar için 'Uğradığı tacizi doktora değilde sosyal medyada yazan kadınlara: Bi kendinize gelin, dizlerdeki gibi kahraman mı olacaksınız sanıyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı.

Türküsev iktidar medyasına İslami bir holdingde yöneticilik döneminde yazdığı kitapla girmişti.

Türküsev iktidar medyasına İslami bir holdingde yöneticilik döneminde yazdığı kitapla girmişti.

İslami kesimde önde gelen erkeklerin kendisiyle sevişmek istediğini anlattığı ve çarpıklıkları dile getirdiği kitabın ardından kendisine hükümete yakın medyanın kapısı ardına kadar açılmıştı.

Öyleki İBB, AKP yönetimindeyken kimsenin izlemediği bir YouTube programı için 78.000 lira aldığı ortaya çıktı.

Öyleki İBB, AKP yönetimindeyken kimsenin izlemediği bir YouTube programı için 78.000 lira aldığı ortaya çıktı.
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Son günlerde ise Türküsev'in başka paylaşımları ortalıkta dolaşıyor.

Son günlerde ise Türküsev'in başka paylaşımları ortalıkta dolaşıyor.

Sevda Türküsev, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'i övdüğü paylaşımlarda o dönemki cemaat hükümet kavgasında tuttuğu tarafı göstermişti.

Diğer paylaşımlar şöyle;

Diğer paylaşımlar şöyle;

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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