İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan 2 Nisan boykotu, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada “2 Nisan’da harcama yapmıyoruz” etiketiyle yayılan boykota CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verirken, en büyük katılım İstanbul Kadıköy’de gözlendi.

Kadıköy sokaklarındaki boykot atmosferini görüntüleyen gazeteci Ahmet Ayva, ilçede birçok dükkanın kapalı olduğunu ve sokakların sakinliğini vurguladı.