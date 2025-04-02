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Kadıköy 2 Nisan Boykotunda: Gazeteci Ahmet Ayva Boş Sokakları Kameraya Aldı

Kadıköy 2 Nisan Boykotunda: Gazeteci Ahmet Ayva Boş Sokakları Kameraya Aldı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 13:58

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan 2 Nisan boykotu, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada “2 Nisan’da harcama yapmıyoruz” etiketiyle yayılan boykota CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verirken, en büyük katılım İstanbul Kadıköy’de gözlendi.

Kadıköy sokaklarındaki boykot atmosferini görüntüleyen gazeteci Ahmet Ayva, ilçede birçok dükkanın kapalı olduğunu ve sokakların sakinliğini vurguladı.

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Gazeteci Ahmet Ayva, boykotun Kadıköy’deki yansımalarını birebir yerinde takip ederek görüntüledi.

Gazeteci Ahmet Ayva, boykotun Kadıköy’deki yansımalarını birebir yerinde takip ederek görüntüledi.

İlçenin en işlek noktalarını dolaşan Ayva, özellikle restoranlar, kafeler ve küçük işletmelerin büyük bir kısmının kapalı olduğunu belirtti.

Paylaştığı görüntülerde, sokaklarda alışveriş yapan insan sayısının oldukça düşük olduğu görülürken, esnafın büyük bir kısmının kepenkleri açmadığı görüldü.

Paylaştığı görüntülerde, sokaklarda alışveriş yapan insan sayısının oldukça düşük olduğu görülürken, esnafın büyük bir kısmının kepenkleri açmadığı görüldü.

Görüntüleri aktaran Ayva, “Burası Kadıköy, esnafın en çok iş yapacağı gündü. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi var, normalde mekanlar dolup taşardı. Ama boykot nedeniyle birçok dükkan kepenk kapatmış. Normal günlerde yoğun olan caddeler, bugün neredeyse bomboş.” ifadelerini kullandı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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