İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan 2 Nisan boykotu, Türkiye genelinde büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada “2 Nisan’da harcama yapmıyoruz” etiketiyle yayılan boykota CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verirken, en büyük katılım İstanbul Kadıköy’de gözlendi.
Kadıköy sokaklarındaki boykot atmosferini görüntüleyen gazeteci Ahmet Ayva, ilçede birçok dükkanın kapalı olduğunu ve sokakların sakinliğini vurguladı.
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Gazeteci Ahmet Ayva, boykotun Kadıköy’deki yansımalarını birebir yerinde takip ederek görüntüledi.
Paylaştığı görüntülerde, sokaklarda alışveriş yapan insan sayısının oldukça düşük olduğu görülürken, esnafın büyük bir kısmının kepenkleri açmadığı görüldü.
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