onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İtalyan Üniversitelerinden Kabul Aldılar Ama Vize Alamadılar! Türk Öğrenciler Açtığı Davayı Kazandı

İtalyan Üniversitelerinden Kabul Aldılar Ama Vize Alamadılar! Türk Öğrenciler Açtığı Davayı Kazandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.04.2025 - 14:33

Avrupa’da tatil yapmak vize reddi nedeniyle artık hayal oldu. İş insanları, sanatçılar, yurt dışında okuyacak öğrenciler Avrupa ülkelerine giriş için verilen Schengen vizesi engeliyle karşılaşıyor. İtalyan üniversitelerinden kabul alan 1000’e yakın öğrenci aylardır vize mağduriyeti yaşıyor. İtalya’nın eğitim vizesi vermemesi üzerine öğrenciler dava açmıştı. Roma mahkemesi İtalya’ya karşı itiraz davası açan öğrencileri haklı buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Schengen vize reddinden öğrenciler de nasibini alıyor.

Schengen vize reddinden öğrenciler de nasibini alıyor.

Bine yakın öğrenci İtalyan üniversitelerinde lisans ya da yüksek lisans için kabul aldı. Ancak İtalya, öğrencilere eğitim vizesi vermedi. Ret mektuplarında iltica riski, maddi yetersizlik gibi nedenler yer alırken öğrenciler Kasım ayından bu yana mücadele ediyor. 

Öğrenciler haksız gerekçelerle ret kararlarının verildiğini ifade ederken İtalya ve Türkiye dışişleri bakanlıklarına mektuplar yazdı. Eğitim hakkına vurgu yapan öğrencilerin mektupları da olumlu sonuç vermedi.

İtalyan mahkemesi 10 öğrenciyi haklı buldu.

İtalyan mahkemesi 10 öğrenciyi haklı buldu.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre yaklaşık 40 öğrenci Roma’daki Lazio Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Öğrencilerden yaklaşık 10’u İtalyan mahkemesine açtığı davayı kazandı. Bir öğrenci ise 'güçlü iltica şüphesi' nedeniyle davayı kazanamadı. 

Lazio Bölge İdare Mahkemesi, kimi öğrenci için mülakat yapılmadan derhal vize verilmesine karar verirken kimi öğrenci için de konsolosluk değerlendirmesinin yeniden yapılmasına karar verdi. Mahkeme yapılacak değerlendirmenin 5 gün içinde karara bağlanmasını ve aynı sebeple tekrar ret verilmemesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme kararına rağmen değerlendirmelerde gecikmeler yaşanıyor. Bazı öğrencilere vizeleri verilirken bazı öğrenciler ise eğitim dönemini kaçırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın