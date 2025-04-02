Euronews Türkçe’de yer alan habere göre yaklaşık 40 öğrenci Roma’daki Lazio Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Öğrencilerden yaklaşık 10’u İtalyan mahkemesine açtığı davayı kazandı. Bir öğrenci ise 'güçlü iltica şüphesi' nedeniyle davayı kazanamadı.

Lazio Bölge İdare Mahkemesi, kimi öğrenci için mülakat yapılmadan derhal vize verilmesine karar verirken kimi öğrenci için de konsolosluk değerlendirmesinin yeniden yapılmasına karar verdi. Mahkeme yapılacak değerlendirmenin 5 gün içinde karara bağlanmasını ve aynı sebeple tekrar ret verilmemesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme kararına rağmen değerlendirmelerde gecikmeler yaşanıyor. Bazı öğrencilere vizeleri verilirken bazı öğrenciler ise eğitim dönemini kaçırdı.