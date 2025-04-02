İtalyan Üniversitelerinden Kabul Aldılar Ama Vize Alamadılar! Türk Öğrenciler Açtığı Davayı Kazandı
İtalyan Üniversitelerinden Kabul Aldılar Ama Vize Alamadılar! Türk Öğrenciler Açtığı Davayı Kazandı
Avrupa’da tatil yapmak vize reddi nedeniyle artık hayal oldu. İş insanları, sanatçılar, yurt dışında okuyacak öğrenciler Avrupa ülkelerine giriş için verilen Schengen vizesi engeliyle karşılaşıyor. İtalyan üniversitelerinden kabul alan 1000’e yakın öğrenci aylardır vize mağduriyeti yaşıyor. İtalya’nın eğitim vizesi vermemesi üzerine öğrenciler dava açmıştı. Roma mahkemesi İtalya’ya karşı itiraz davası açan öğrencileri haklı buldu.
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Schengen vize reddinden öğrenciler de nasibini alıyor.
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İtalyan mahkemesi 10 öğrenciyi haklı buldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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