ABD Vizesi Almak İsteyen Türk Vatandaşları En Erken 2027 Yılına Randevu Alabiliyor

ABD vizesine başvurmak isteyen vatandaşlar doldurması neredeyse saatler süren uzunca bir vize başvurusuyla karşılaşıyor. Sabredip bu vize formunu dolduranlar vize randevusu almak için yaklaşık 7 bin lira ödeme yapmak zorunda. Formu doldurup parayı da ödenler bir ödülle karşılaşacağını sanıyorlarsa yanılıyorlar.

Her şey vize başvurusu tarihini görünce başlıyor… Çünkü turizm, akraba ziyareti, akademik konferansa katılımı içeren B1-B2 vizelerinin randevu tarihi en erken Şubat 2027. Bu tarihten önce yer alan tüm randevular dolu. ABD’ye gitmek isteyen ancak vizesi olmayanlar bu vizeye kavuşmak için 2 yıl beklemek zorunda.

İki yıl bekleyip sonunda vize alacağınızın ise bir garantisi yok. Vize randevusunda sorulan sorulara verdiğiniz cevapların ardından pasaportunuz size o an geri veriliyorsa bilin ki vizeniz reddedildi. Söz konusu vize tarihlerine yönelik resmi açıklama bulunmuyor.