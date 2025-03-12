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ABD Vizesi Almak İsteyen Türk Vatandaşları En Erken 2027 Yılına Randevu Alabiliyor

ABD Vizesi Almak İsteyen Türk Vatandaşları En Erken 2027 Yılına Randevu Alabiliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.03.2025 - 13:02

Türk vatandaşlarının ne Avrupa hayali kaldı ne de ABD. Schengen vize başvurularında Türk vatandaşlarına yönelik ret oranları aynı yükselişle devam ederken ABD vizesinde ise bambaşka bir sorunla karşılaşılıyor. ABD’ye gitmek için vize almak isteyen vatandaşlar en erken Şubat 2027 tarihinde randevu alabiliyor.

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Ne Avrupa ne ABD: Hayaller yarım kaldı.

Ne Avrupa ne ABD: Hayaller yarım kaldı.

Avrupa’nın 29 ülkesine seyahat imkanı sunan Schengen vizesi krizi sürüyor. Türk vatandaşları yaklaşık 4 bin lira ödeyerek başvurdukları Schengen vizelerinde sıklıkla retle karşılaşıyor. Schengen vizelerine dair Kasım 2024’de açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,Vize başvurumuz yüzde 36 artmasına karşın, ret oranı binde 4 oranında artmıştır. Başvuru 278 bin 476 kişi, ret 48 bin 638 kişi artmış” ifadelerini kullanmıştı. Türk vatandaşlarının Avrupa hayali yarım kalırken rota, sıklıkla 10 senelik vize veren ABD’ye kaydı. Ancak ABD hayali de vize başvuru tarihleri nedeniyle askıya alınmış durumda.

ABD vize başvurusu en erken Şubat 2027’de.

ABD vize başvurusu en erken Şubat 2027’de.

ABD vizesine başvurmak isteyen vatandaşlar doldurması neredeyse saatler süren uzunca bir vize başvurusuyla karşılaşıyor. Sabredip bu vize formunu dolduranlar vize randevusu almak için yaklaşık 7 bin lira ödeme yapmak zorunda. Formu doldurup parayı da ödenler bir ödülle karşılaşacağını sanıyorlarsa yanılıyorlar. 

Her şey vize başvurusu tarihini görünce başlıyor… Çünkü turizm, akraba ziyareti, akademik konferansa katılımı içeren B1-B2 vizelerinin randevu tarihi  en erken Şubat 2027. Bu tarihten önce yer alan tüm randevular dolu. ABD’ye gitmek isteyen ancak vizesi olmayanlar bu vizeye kavuşmak için 2 yıl beklemek zorunda. 

İki yıl bekleyip sonunda vize alacağınızın ise bir garantisi yok. Vize randevusunda sorulan sorulara verdiğiniz cevapların ardından pasaportunuz size o an geri veriliyorsa bilin ki vizeniz reddedildi. Söz konusu vize tarihlerine yönelik resmi açıklama bulunmuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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