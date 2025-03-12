ABD Vizesi Almak İsteyen Türk Vatandaşları En Erken 2027 Yılına Randevu Alabiliyor
ABD Vizesi Almak İsteyen Türk Vatandaşları En Erken 2027 Yılına Randevu Alabiliyor
Türk vatandaşlarının ne Avrupa hayali kaldı ne de ABD. Schengen vize başvurularında Türk vatandaşlarına yönelik ret oranları aynı yükselişle devam ederken ABD vizesinde ise bambaşka bir sorunla karşılaşılıyor. ABD’ye gitmek için vize almak isteyen vatandaşlar en erken Şubat 2027 tarihinde randevu alabiliyor.
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Ne Avrupa ne ABD: Hayaller yarım kaldı.
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ABD vize başvurusu en erken Şubat 2027’de.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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