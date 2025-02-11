Henüz 2.5 Yaşındayken “Schengen Zorbalamasıyla” Tanışan Tatlı Çocuk Güldürdü

Schengen vizesi için günümüzde zorluk yaşayan birçok kişi var. Bir aile de tatlı mı tatlı Kıvanç adındaki oğullarıyla bu konuya dair oynadıkları bir oyunu paylaştı. Kıvanç henüz 2.5 yaşında olduğu için dünyadan haberi yoktu. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.