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Henüz 2.5 Yaşındayken “Schengen Zorbalamasıyla” Tanışan Tatlı Çocuk Güldürdü

Henüz 2.5 Yaşındayken “Schengen Zorbalamasıyla” Tanışan Tatlı Çocuk Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 13:06

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Schengen vizesi için günümüzde zorluk yaşayan birçok kişi var. Bir aile de tatlı mı tatlı Kıvanç adındaki oğullarıyla bu konuya dair oynadıkları bir oyunu paylaştı. Kıvanç henüz 2.5 yaşında olduğu için dünyadan haberi yoktu. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.

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Tatlı Kıvanç, oyun oynarken Almanya’ya gideceğini söyleyince yanındakiler de işe biraz komedi katmak istemişti.

Tatlı Kıvanç, oyun oynarken Almanya’ya gideceğini söyleyince yanındakiler de işe biraz komedi katmak istemişti.

Önce İtalya’ya gitmesi gerektiğini, 5 günden fazla kalırsa deport edileceğini, “Her sarışının da Almanya’ya gidemeyeceğini” söyleyerek hem kendileri hem de bizleri güldürmeyi başarmışlardı.

Önce İtalya’ya gitmesi gerektiğini, 5 günden fazla kalırsa deport edileceğini, “Her sarışının da Almanya’ya gidemeyeceğini” söyleyerek hem kendileri hem de bizleri güldürmeyi başarmışlardı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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