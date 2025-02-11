Henüz 2.5 Yaşındayken “Schengen Zorbalamasıyla” Tanışan Tatlı Çocuk Güldürdü

Schengen vizesi için günümüzde zorluk yaşayan birçok kişi var. Bir aile de tatlı mı tatlı Kıvanç adındaki oğullarıyla bu konuya dair oynadıkları bir oyunu paylaştı. Kıvanç henüz 2.5 yaşında olduğu için dünyadan haberi yoktu. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tatlı Kıvanç, oyun oynarken Almanya’ya gideceğini söyleyince yanındakiler de işe biraz komedi katmak istemişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce İtalya’ya gitmesi gerektiğini, 5 günden fazla kalırsa deport edileceğini, “Her sarışının da Almanya’ya gidemeyeceğini” söyleyerek hem kendileri hem de bizleri güldürmeyi başarmışlardı.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın