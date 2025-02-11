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Poz Vermesi İstenince Gerekeni Yapan Akıllı Kedi O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

Poz Vermesi İstenince Gerekeni Yapan Akıllı Kedi O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 11:03

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Patili dostlarımızdan kediler hayatımızın en tatlı üyelerinden. Kendilerine has tavırları ve canları ne isterse onu yapmaları bazen ilginç anlara vesile olabiliyor. Ömer Taha Çetin adlı fotoğrafçı da bir sokak kedisini çektiği anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla beğenilerle buluştu.

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Önce kediyi biraz seven fotoğrafçı ardından ise duvarın önüne geçmesini istemişti.

Önce kediyi biraz seven fotoğrafçı ardından ise duvarın önüne geçmesini istemişti.

Fotoğrafçının dediğini anlayan kedi hemen duvarın karşısına geçerek poz verince ise ortaya çıkan sonuçla içimiz ısındı.

Fotoğrafçının dediğini anlayan kedi hemen duvarın karşısına geçerek poz verince ise ortaya çıkan sonuçla içimiz ısındı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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