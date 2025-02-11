Poz Vermesi İstenince Gerekeni Yapan Akıllı Kedi O Anlarıyla Tebessüm Ettirdi

Patili dostlarımızdan kediler hayatımızın en tatlı üyelerinden. Kendilerine has tavırları ve canları ne isterse onu yapmaları bazen ilginç anlara vesile olabiliyor. Ömer Taha Çetin adlı fotoğrafçı da bir sokak kedisini çektiği anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla beğenilerle buluştu.