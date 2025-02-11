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Yanına Gelip Birlikte Uyumak İsteyen Kuşa Olan Tavrıyla Hepimizin Tahammül Seviyesini Ortaya Koyan Kedi

Yanına Gelip Birlikte Uyumak İsteyen Kuşa Olan Tavrıyla Hepimizin Tahammül Seviyesini Ortaya Koyan Kedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 08:54

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Kendine münhasır halleriyle kabul ettiğimiz kedi dostlarımız bazen çok sevgi dolu olabilirken bazen de tam aksi davranıyorlar. Şimdiyse son birkaç gündür sosyal medyada viral olan bir video ile karşınızdayız. Gelin kedi ile güvercinin yaşadıklarına birlikte bakalım.

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Gergin kedimiz uyurken yanına gelerek boynunda uyumak için yer yapmaya çalışan güvercin ters tepkiyle neye uğradığını şaşırmıştı.

Gergin kedimiz uyurken yanına gelerek boynunda uyumak için yer yapmaya çalışan güvercin ters tepkiyle neye uğradığını şaşırmıştı.

Kedi birlikte uyumalarına izin vermemiş, güvercini patilemeye başlamıştı.

Kedi birlikte uyumalarına izin vermemiş, güvercini patilemeye başlamıştı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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