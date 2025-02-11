Yanına Gelip Birlikte Uyumak İsteyen Kuşa Olan Tavrıyla Hepimizin Tahammül Seviyesini Ortaya Koyan Kedi

Kendine münhasır halleriyle kabul ettiğimiz kedi dostlarımız bazen çok sevgi dolu olabilirken bazen de tam aksi davranıyorlar. Şimdiyse son birkaç gündür sosyal medyada viral olan bir video ile karşınızdayız. Gelin kedi ile güvercinin yaşadıklarına birlikte bakalım.