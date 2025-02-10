Bir İçerik Üreticisi Kuşaklara Göre Instagram Paylaşımlarında Yaşanan Değişiklikleri Parodileştirdi

Sosyal medyada kuşaklara göre bir paylaşım değişikliği yaşandığını sizler de fark etmişsinizdir. Herkes kendi istediği gibi kullanmakta özgür olsa da insanların birbirlerinden etkilenerek estetik zevkine yön verdiği de bir gerçek. Barbaros Dikmen adlı içerik üreticisi de bu konuya dair paylaşımıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.
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İçerik üreticisi Z, Y ve Boomer kuşağıyla örnek vermişti.
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Boomer kuşağı gördüğünüz gibi müziğinden, giflere kadar tüm seçenekleri kullanmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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