Bir İçerik Üreticisi Kuşaklara Göre Instagram Paylaşımlarında Yaşanan Değişiklikleri Parodileştirdi

Sosyal medyada kuşaklara göre bir paylaşım değişikliği yaşandığını sizler de fark etmişsinizdir. Herkes kendi istediği gibi kullanmakta özgür olsa da insanların birbirlerinden etkilenerek estetik zevkine yön verdiği de bir gerçek. Barbaros Dikmen adlı içerik üreticisi de bu konuya dair paylaşımıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.