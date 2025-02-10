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Bir İçerik Üreticisi Kuşaklara Göre Instagram Paylaşımlarında Yaşanan Değişiklikleri Parodileştirdi

Bir İçerik Üreticisi Kuşaklara Göre Instagram Paylaşımlarında Yaşanan Değişiklikleri Parodileştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.02.2025 - 22:52

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Sosyal medyada kuşaklara göre bir paylaşım değişikliği yaşandığını sizler de fark etmişsinizdir. Herkes kendi istediği gibi kullanmakta özgür olsa da insanların birbirlerinden etkilenerek estetik zevkine yön verdiği de bir gerçek. Barbaros Dikmen adlı içerik üreticisi de bu konuya dair paylaşımıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi Z, Y ve Boomer kuşağıyla örnek vermişti.

İçerik üreticisi Z, Y ve Boomer kuşağıyla örnek vermişti.

Boomer kuşağı gördüğünüz gibi müziğinden, giflere kadar tüm seçenekleri kullanmıştı.

Boomer kuşağı gördüğünüz gibi müziğinden, giflere kadar tüm seçenekleri kullanmıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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