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Kardeşine Eski Sevgilisinden Gelen Hediyeleri Gören Abla Ağlayarak Uyardı: “Yapmayın Değmez Kızlar”

Kardeşine Eski Sevgilisinden Gelen Hediyeleri Gören Abla Ağlayarak Uyardı: “Yapmayın Değmez Kızlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.02.2025 - 20:53

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Malumunuz Sevgililer Günü yaklaşıyor. Kimileri sevgililerine kimileri barışmak istedikleri eski sevgililerine kimileriyse flörtlerine jestler, hediyeler arayışlarında. Şimdiyse @zeyn adlı TikTok hesabından paylaşım yapan bir içerik üreticisinin uyarısıyla karşınızdayız. Gelin neler demiş birlikte bakalım.

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Kardeşinin eski kız arkadaşı 14 Şubat için hediyeler almış ve evlerine kadar getirmişti. Bunu gören çocuğun ablası ise genç kızın duygularına ortak olup ağlamaya başlamıştı.

Kardeşinin eski kız arkadaşı 14 Şubat için hediyeler almış ve evlerine kadar getirmişti. Bunu gören çocuğun ablası ise genç kızın duygularına ortak olup ağlamaya başlamıştı.

“Erkekler için değmez” diyen abla, genç kızları uyarmak istedi.

“Erkekler için değmez” diyen abla, genç kızları uyarmak istedi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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