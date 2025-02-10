Bir Döneme Damga Vuran “Kara Sevda” Dizimizi İzleyen İtalyan Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Türk dizilerini yurt dışında bayılarak izleyen kitleler var. Özellikle bazı yapımlarımız yıllar geçmesine rağmen televizyonlarda yer almakla birlikte internetten de yeniden başa sararak izleniyor. Onlardan biri de “Kara Sevda” adlı dizimiz. Başrollerini Neslihan Atagül, Burak Özçivit ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı dizi yılların eskitemediği türden.