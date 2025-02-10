Bir Döneme Damga Vuran “Kara Sevda” Dizimizi İzleyen İtalyan Kadın Gözyaşlarını Tutamadı

Türk dizilerini yurt dışında bayılarak izleyen kitleler var. Özellikle bazı yapımlarımız yıllar geçmesine rağmen televizyonlarda yer almakla birlikte internetten de yeniden başa sararak izleniyor. Onlardan biri de “Kara Sevda” adlı dizimiz. Başrollerini Neslihan Atagül, Burak Özçivit ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı dizi yılların eskitemediği türden.
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Yalnızca Türkiye’de değil, birçok ülkede de seyirciyle buluşan bir yapım kendisi. Dizimizde, başrollerin arasında geçen aşk karmaşasını anlatılarak yürek dağlayan sahneler yer almıştı.
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İtalyan bir aile de “Kara Sevda”yı severek izleyenlerden oldu. Özellikle videoda yer alan kadın diziden öyle etkilenmiş olmalı ki, izlerken gözyaşlarını tutamamış.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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