İki Soy İsim Kullanan Kadınların İsim Kombinasyonunda Oluşan İlginç Denk Gelişler

@aklidenge adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi Aykut Emre, kadınların evlendikten sonra kendi soy isimlerine ek olarak, eşlerinin soy isimlerini de aldıklarında yaşanan bazı denk gelişlere değindi. Yalnızca eşlerinin soy isimleriyle hayatına devam etmek istemeyen kadınlar, geçtiğimiz yıla kadar iki soy isim şeklinde kullanabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle kadınlar artık yalnızca kendi soy isimlerini kullanabiliyor.
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Tabii bu düzenlemeye geçilmeden önce epey isim - soy isim kombinasyonuna denk geldik.
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İçerik üreticisi de bunlardan birkaçını örnek olarak vermişti. Aklınıza gelenler için sizler de buyurun yorumlara!
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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