İki Soy İsim Kullanan Kadınların İsim Kombinasyonunda Oluşan İlginç Denk Gelişler

@aklidenge adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi Aykut Emre, kadınların evlendikten sonra kendi soy isimlerine ek olarak, eşlerinin soy isimlerini de aldıklarında yaşanan bazı denk gelişlere değindi. Yalnızca eşlerinin soy isimleriyle hayatına devam etmek istemeyen kadınlar, geçtiğimiz yıla kadar iki soy isim şeklinde kullanabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle kadınlar artık yalnızca kendi soy isimlerini kullanabiliyor.