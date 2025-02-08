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Doğacak Bebeklerinin Cinsiyetini Öğrenen Anne ve Babanın Duygularına Bizler de Ortak Olduk

Doğacak Bebeklerinin Cinsiyetini Öğrenen Anne ve Babanın Duygularına Bizler de Ortak Olduk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.02.2025 - 17:06

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Şatafatlı partilerden ziyade, doğacak bebeklerinin cinsiyetini baş başa öğrenmek isteyen bir çift o anları paylaştı. İkili ilk çocuklarının cinsiyetini öğrenecekleri için çok heyecanlıydı ve öylesine duygu dolu anlar yaşadılar ki bizlerin de gözleri doldu. Gelin birlikte bakalım.

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İkili bebeklerinin cinsiyetinin renginde hazırlanmış bir pasta ile, sade bir şekilde kız çocukları olacağını öğrenmişti.

İkili bebeklerinin cinsiyetinin renginde hazırlanmış bir pasta ile, sade bir şekilde kız çocukları olacağını öğrenmişti.

Pembe rengi görür görmez ağlamaya başlayan ikili sosyal medyada beğenilerle buluştu.

Pembe rengi görür görmez ağlamaya başlayan ikili sosyal medyada beğenilerle buluştu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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