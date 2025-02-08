Doğacak Bebeklerinin Cinsiyetini Öğrenen Anne ve Babanın Duygularına Bizler de Ortak Olduk

Şatafatlı partilerden ziyade, doğacak bebeklerinin cinsiyetini baş başa öğrenmek isteyen bir çift o anları paylaştı. İkili ilk çocuklarının cinsiyetini öğrenecekleri için çok heyecanlıydı ve öylesine duygu dolu anlar yaşadılar ki bizlerin de gözleri doldu. Gelin birlikte bakalım.