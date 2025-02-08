Hoca Olduğunu İddia Eden Hüseyin Çevik Adlı Şahıs: “Cennette Kadınlar İçin 500 Katlı AVM Var”
Hoca Olduğunu İddia Eden Hüseyin Çevik Adlı Şahıs: “Cennette Kadınlar İçin 500 Katlı AVM Var”
Kendini hoca olarak tanıtan Hüseyin Çevik adlı şahsın videolarıyla sizler de sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Çünkü kendisi aktif olarak yayınlar yapıyor ve özellikle de cinselliğe dair konuşmalarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Her sözüyle istediği etkileşimi yakalayan Çevik, şimdiyse cenneti anlatmasıyla gündemde.
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Kadınlar için cennette 500 katlı AVM olduğunu iddia eden Çevik, sözleriyle akıl tutulması yaşattı.
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“Yorulmuyorsun da uçarak gelip gidiyorsun, yanında da hizmetçiler var” cümlesini de kurdu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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