Hoca Olduğunu İddia Eden Hüseyin Çevik Adlı Şahıs: “Cennette Kadınlar İçin 500 Katlı AVM Var”

Kendini hoca olarak tanıtan Hüseyin Çevik adlı şahsın videolarıyla sizler de sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Çünkü kendisi aktif olarak yayınlar yapıyor ve özellikle de cinselliğe dair konuşmalarıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Her sözüyle istediği etkileşimi yakalayan Çevik, şimdiyse cenneti anlatmasıyla gündemde.