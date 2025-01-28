Kendisini Hoca Olarak Tanımlayan Hüseyin Çevik: "Ateistler İnsan Değildir"

Kendisini hoca olarak tanıtan Hüseyin Çevik, ateistlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Çevik, konuşmasında çiftlerin mutluluğuna bakılmaksızın, eşlerden birinin sonradan ateist olması durumunda evliliğin hemen sonlandırılması gerektiğini savundu. “Allah’a inanmayan insan değildir” diyen Çevik, bu sözleriyle tartışma yarattı.