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Kendisini Hoca Olarak Tanımlayan Hüseyin Çevik: "Ateistler İnsan Değildir"

Kendisini Hoca Olarak Tanımlayan Hüseyin Çevik: "Ateistler İnsan Değildir"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 16:25

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Kendisini hoca olarak tanıtan Hüseyin Çevik, ateistlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Çevik, konuşmasında çiftlerin mutluluğuna bakılmaksızın, eşlerden birinin sonradan ateist olması durumunda evliliğin hemen sonlandırılması gerektiğini savundu. “Allah’a inanmayan insan değildir” diyen Çevik, bu sözleriyle tartışma yarattı.

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Kendisine yöneltilen “Müslüman hoşgörü dini değil mi?” sorusuna ise tepkili bir şekilde yanıt vererek, “Ne alakası var? Bunun hoşgörüsü olur mu?” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen “Müslüman hoşgörü dini değil mi?” sorusuna ise tepkili bir şekilde yanıt vererek, “Ne alakası var? Bunun hoşgörüsü olur mu?” ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında sinirlerine hakim olamayan Hüseyin Çevik’in sözleri sosyal medyada tepki çekti.

Konuşması sırasında sinirlerine hakim olamayan Hüseyin Çevik’in sözleri sosyal medyada tepki çekti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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