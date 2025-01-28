Kendisini Hoca Olarak Tanımlayan Hüseyin Çevik: "Ateistler İnsan Değildir"

Kendisini hoca olarak tanıtan Hüseyin Çevik, ateistlerle ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Çevik, konuşmasında çiftlerin mutluluğuna bakılmaksızın, eşlerden birinin sonradan ateist olması durumunda evliliğin hemen sonlandırılması gerektiğini savundu. “Allah’a inanmayan insan değildir” diyen Çevik, bu sözleriyle tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kendisine yöneltilen “Müslüman hoşgörü dini değil mi?” sorusuna ise tepkili bir şekilde yanıt vererek, “Ne alakası var? Bunun hoşgörüsü olur mu?” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuşması sırasında sinirlerine hakim olamayan Hüseyin Çevik’in sözleri sosyal medyada tepki çekti.
Video için👇📹
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın