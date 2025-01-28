Antalya'da 3 Çocuk Yangından Kurtarıldı: “Annemin Parası Yok” Diyen Çocukların Korkusu Yürekleri Burktu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında yalnız bırakılan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç çocuk ölümden döndü. Yangını fark eden çevredeki market çalışanları ve olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin gayreti sayesinde çocuklar kurtarıldı.