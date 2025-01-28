Antalya'da 3 Çocuk Yangından Kurtarıldı: “Annemin Parası Yok” Diyen Çocukların Korkusu Yürekleri Burktu

Kaynak: https://www.iha.com.tr/antalya-haberl...
Antalya'nın Kepez ilçesinde, iki katlı bir gecekonduda çıkan yangında yalnız bırakılan 8, 6 ve 2 yaşlarındaki üç çocuk ölümden döndü. Yangını fark eden çevredeki market çalışanları ve olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekiplerinin gayreti sayesinde çocuklar kurtarıldı.
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İtfaiye erleri, dumandan etkilenen çocukları kucaklarına alarak ambulansa bindirdi. Çocukların, kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüleceklerini öğrenince korkularını dile getirdiler.
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Çocuklardan biri, "Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız" diyerek korkusunu ifade ederken, bir diğeri "Annemin parası yok" diyerek endişelerini paylaştı. İtfaiye eri, “Orada para almayacaklar” diyerek çocukları rahatlatmaya çalıştı.
Video için:
Sosyal medya kullanıcıları ise çocukların korkularına duyarsız kalmadı. 👇
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