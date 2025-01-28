İstanbul’dan Hareket Eden Türk Gemisine Baskın Yapıldı: 9 Ton Kokain Ele Geçirildi
İstanbul’dan Hareket Eden Türk Gemisine Baskın Yapıldı: 9 Ton Kokain Ele Geçirildi
İstanbul'dan hareket eden Haliç-Equality isimli gemiye, Martinique Adası açıklarında Fransa donanması tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyonda, gemide 9 ton kokain ele geçirildi ve kokainin piyasa değerinin 3 milyar dolar olduğu belirtildi. Haliç-Equality adlı gemi H.B.T. adlı bir Türk armatöre ait.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa Deniz Kuvvetleri, İstanbul'dan hareket eden Haliç-Equality adlı gemiye, Güney Amerika açıklarındaki Martinique Adası yakınlarında operasyon düzenledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Operasyonda 9 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 3 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.
Haliç-Equality adlı gemi ise H.B.T. adlı bir Türk armatöre ait.
Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; Hurda vasfında olan ve piyasa değeri 200 bin dolar civarında olduğu belirtilen Haliç-Equality adlı gemi, 10 Ocak’ta Fransa’nın kontrolündeki Martinique Adası açıklarında durduruldu. Yapılan incelemelerde, 250 paketin içinde kokain olduğu tespit edildi. Toplamda 9 tondan fazla kokainin piyasa değerinin 3 milyar dolar civarında.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın