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Devlet Bahçeli, Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden 36 Çocuğun İsmini Sayarken Gözyaşlarını Tutamadı

Devlet Bahçeli, Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden 36 Çocuğun İsmini Sayarken Gözyaşlarını Tutamadı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 12:43

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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de geçtiğimiz hafta yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında faciayla ilgili konuştu ve yangında hayatını kaybeden 36 çocuğun ismini tek tek sayarken gözyaşlarını tutamadı.

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Bahçeli, büyük bir üzüntüyle yaptığı açıklamada, yangının sadece bir facia değil, aynı zamanda bir cinayet olduğunu vurguladı. "Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır" dedi.

Bahçeli, büyük bir üzüntüyle yaptığı açıklamada, yangının sadece bir facia değil, aynı zamanda bir cinayet olduğunu vurguladı. "Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır" dedi.

36 çocuğun hayatını kaybettiği trajik olayda sorumluluğu olan herkesin cezalandırılması gerektiğini yineleyen Bahçeli, facianın arkasındaki ihmallerin ortaya çıkarılmasını talep etti.

36 çocuğun hayatını kaybettiği trajik olayda sorumluluğu olan herkesin cezalandırılması gerektiğini yineleyen Bahçeli, facianın arkasındaki ihmallerin ortaya çıkarılmasını talep etti.

Gözyaşları arasında yaptığı bu açıklamalarla Türkiye'yi derinden sarsan bu olayın unutulmaması gerektiğini ifade etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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