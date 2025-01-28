Devlet Bahçeli, Kartalkaya Yangınında Hayatını Kaybeden 36 Çocuğun İsmini Sayarken Gözyaşlarını Tutamadı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel’de geçtiğimiz hafta yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında faciayla ilgili konuştu ve yangında hayatını kaybeden 36 çocuğun ismini tek tek sayarken gözyaşlarını tutamadı.
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Bahçeli, büyük bir üzüntüyle yaptığı açıklamada, yangının sadece bir facia değil, aynı zamanda bir cinayet olduğunu vurguladı. "Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. Türkiye yürekleri yakan olayla anılmamalıdır" dedi.
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36 çocuğun hayatını kaybettiği trajik olayda sorumluluğu olan herkesin cezalandırılması gerektiğini yineleyen Bahçeli, facianın arkasındaki ihmallerin ortaya çıkarılmasını talep etti.
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