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Devlet Bahçeli’den Kartalkaya’daki Yangın Faciası Hakkında Açıklama: "Doğru Bulmuyorum!"

Devlet Bahçeli’den Kartalkaya’daki Yangın Faciası Hakkında Açıklama: "Doğru Bulmuyorum!"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
28.01.2025 - 11:25 Son Güncelleme: 28.01.2025 - 12:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamda Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası hakkında konuştu. Devlet Bahçeli açıklamasında 'Belediyenin yangını siyasi karambole getirmeye çalışması, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi davranmasını, Valilik ve İl Özel İdare'nin sorumluluktan kaçışını; doğru bulmuyorum” dedi. 

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Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından bir bölüm:

Devlet Bahçeli’nin grup toplantısı açıklamalarından satır başları:

Devlet Bahçeli’nin grup toplantısı açıklamalarından satır başları:

— (Kartalkaya'daki otel yangını) 78 vatandaşımızın vebalini uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler.

— (Kartalkaya'daki otel yangını) Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu çok yönlü inceleme ve soruşturmayı ikmal etsin.

— Bölücü terör örgütü silah bırakmıyorsa o silahları elinden alıp teröristlerin başında kırmak Türkiye'nin beka ve güvenlik hakkıdır.

Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir.

15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım.

— DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye şartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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