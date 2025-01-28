Devlet Bahçeli’den Kartalkaya’daki Yangın Faciası Hakkında Açıklama: "Doğru Bulmuyorum!"
Devlet Bahçeli’den Kartalkaya’daki Yangın Faciası Hakkında Açıklama: "Doğru Bulmuyorum!"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamda Bolu Kartalkaya’daki yangın faciası hakkında konuştu. Devlet Bahçeli açıklamasında 'Belediyenin yangını siyasi karambole getirmeye çalışması, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi davranmasını, Valilik ve İl Özel İdare'nin sorumluluktan kaçışını; doğru bulmuyorum” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarından bir bölüm:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Devlet Bahçeli’nin grup toplantısı açıklamalarından satır başları:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın