Ayşe Barım Soruşturmasında Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun İfadeleri Ortaya Çıktı
Ayşe Barım Soruşturmasında Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun İfadeleri Ortaya Çıktı
“Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen oyuncu menajeri Ayşe Barım’ın soruşturmasında ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Ayrıca Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında yalan tanıklıktan yeni bir soruşturma da açıldı.
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Oyuncu menajeri Ayşe Barım, dizi film sektöründeki tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak geçtiğimiz günlerde, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sebebiyle gözaltına alınmıştı.
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Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayşe Barım soruşturmasında ifade veren birçok oyuncu oldu. Bu oyunculardan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu için yalan tanıklık soruşturması açıldı.
Bu soruşturmanın neden açıldığı ve iki oyuncunun savcılık ifadelerinin detaylarını Haber Türk’ten Ceylan Sever anlattı.
İşte tüm detaylar…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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