Hande Erçel’den Pınar Deniz’e ID İletişim Oyuncuları Menajerleri Ayşe Barım’ı Yalnız Bırakmadı
Hande Erçel’den Pınar Deniz’e ID İletişim Oyuncuları Menajerleri Ayşe Barım’ı Yalnız Bırakmadı
Sektörün ünlü isimlerinin temsilcisi Ayşe Barım Gezi Davası kapsamında tutuklandı. “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Barım’a, oyunculardan destek yağdı. Pınar Deniz, Hande Erçel ve Merve Dizdar’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.
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Sektörde birçok ünlü ismin temsilcisi olarak tanınan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı olayları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra savcılık sorgusunun ardından tutuklandı.
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2013’teki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörlerinden olduğu iddiasını reddeden Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.
Barım’ın tutuklanmasının ardından temsilcisi olduğu birçok ünlü isim sessizliğini bozdu. Pınar Deniz Instagram hesabından “Aklım almıyor” derken,
Merve Dizdar duygusal bir paylaşım yaparak içini şöyle döktü👇
Hande Erçel de Barım ile olan bazı fotoğraflarını paylaştı ve ''Ayşe'm'' notunu düştü.
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Ceyda Düvenci de Siyah bir paylaşım yaparak ''Karanlık'' notunu ekledi.
Devrim Özkan ise Ayşe Barım'ı paylaşarak desteğini belli etti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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