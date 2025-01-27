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Ayşe Barım Neden Tutuklandı? Menajer Ayşe Barım Olayı Ne, Ne Yaptı?

Ayşe Barım Neden Tutuklandı? Menajer Ayşe Barım Olayı Ne, Ne Yaptı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.01.2025 - 23:26

Menajer Ayşe Barım, son haftaların en çok konuşulan ismi. ID İletişim sahibi Barım, ilk olarak Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in reklam aşkı yaşaması için bir iş insanından 5 milyon dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Sektörde tekelleşme ve haksız rekabet soruşturması iddiasıyla ifade veren Barım, geçen günlerde gözaltına alınmıştı. 

27 Ocak Pazartesi günü adliyeye sevk edilen Barım, tutuklandı. Peki, Ayşe Barım neden tutuklandı? Ayşe Barım olayı nedir? Ayşe Barım ifadesinde ne dedi?

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Ayşe Barım olayı son haftaların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Dizi-film sektöründe tekelleşme ve haksız rekabet soruşturmasıyla ifade veren Barım, bu kez Gezi Parkı olaylarıyla gündeme geldi.

Ayşe Barım olayı son haftaların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Dizi-film sektöründe tekelleşme ve haksız rekabet soruşturmasıyla ifade veren Barım, bu kez Gezi Parkı olaylarıyla gündeme geldi.

Üç gündür gözaltında olan Ayşe Barım, 27 Ocak Pazartesi günü tutuklandı. Peki, Ayşe Barım neden tutuklandı? Ayşe Barım olayı nedir?

Üç gündür gözaltında olan Ayşe Barım, 27 Ocak Pazartesi günü tutuklandı. Peki, Ayşe Barım neden tutuklandı? Ayşe Barım olayı nedir?

Ayşe Barım Neden Tutuklandı?

Ayşe Barım Neden Tutuklandı?

Ayşe Barım, 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Barım'ın o dönem Mehmet Ali Alabora ile yaptığı telefon görüşmelerinin içeriğinin Gezi Parkı olduğu ileri sürüldü.

Barım'ın, sahibi olduğu menajerlik şirketinde bulunan oyuncuları Gezi Parkı'na katılmaları için yönlendirdiği iddia edildi.

Öte yandan Barım'ın Osman Kavala, Çiğdem Mater ile de iletişim halinde olduğu iddialar arasında yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu öne sürülerek 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan 24 Ocak Cuma günü gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında Gezi Parkı eylemlerine katılan Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert, Ceyda Düvenci, Nejat İşler ifade verdi.

Üç gün gözaltında kalan Ayşe Barım, 27 Ocak Pazartesi günü 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklandı.

Menajer Ayşe Barım Olayı Nedir, Ne Yaptı?

Menajer Ayşe Barım Olayı Nedir, Ne Yaptı?

ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım, sektörün etkili isimlerinden birisi olarak tanınıyor. Barım, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Bergüzar Korel, Halit Ergenç gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapıyor.

Geçen haftalarda Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşme ve haksız rekabet iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in reklam aşkı yaşaması için bir iş insanından 5 milyon dolar rüşvet aldığı iddialarının ardından Ayşe Barım, gündemin bir numaralı ismi oldu.

Barım hakkında bu gelişmelerin ardından pek çok isim çeşitli iddialar ortaya attı. Tanınmış isimler, Barım tarafından önlerinin kesildiği ve iş alamadıklarını ileri sürdü.

Sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen Barım'ın adı şimdi Gezi Parkı olaylarıyla anılmaya başlandı.

Ayşe Barım İfadesinde Ne Dedi?

Ayşe Barım İfadesinde Ne Dedi?

'Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanan Ayşe Barım'ın ifadesi ortaya çıktı. Aylık gelirinin 300 bin TL olduğunu söyleyen Barım, kimsenin o dönem Gezi Parkı için kendisini aramadığını, kimsenin finans ya da destek talebinde bulunmadığını ifade etti. 

Gezi Parkı eylemlerine sanatçılara eşlik etmek için 1-2 kez gittiğini söyleyen Barım, sanatçıların hazırladığı bildiriye dair Mehmet Ali Alabora ile iletişim kurduğunu kaydetti: “Alabora sendika başkanıydı, oyuncularımı korumakla yükümlüydüm. Bildirinin içeriğini hatırlamıyorum. Benim fikrim bildirinin yayınlanmaması yönündedir.'

Barım, savcılık ifadesinde şunları söyledi:

“Bahse konu sanatçılara talimat vermem söz konusu değildir. 3 haftadır süre gelen bu kabusun içinde psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Sosyal medyada hiçbir karşılığı ve kanıtı olmayan büyük bir organize saldırının kurbanıyım. Bu mağduriyetin devletim tarafından giderilmesini istiyorum. Üzgünüm, sağlığım çok kötü etkilendi.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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