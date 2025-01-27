Ayşe Barım Neden Tutuklandı? Menajer Ayşe Barım Olayı Ne, Ne Yaptı?

ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım, sektörün etkili isimlerinden birisi olarak tanınıyor. Barım, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Bergüzar Korel, Halit Ergenç gibi ünlü isimlerin menajerliğini yapıyor.

Geçen haftalarda Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşme ve haksız rekabet iddialarıyla soruşturma başlatıldı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in reklam aşkı yaşaması için bir iş insanından 5 milyon dolar rüşvet aldığı iddialarının ardından Ayşe Barım, gündemin bir numaralı ismi oldu.

Barım hakkında bu gelişmelerin ardından pek çok isim çeşitli iddialar ortaya attı. Tanınmış isimler, Barım tarafından önlerinin kesildiği ve iş alamadıklarını ileri sürdü.

Sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen Barım'ın adı şimdi Gezi Parkı olaylarıyla anılmaya başlandı.