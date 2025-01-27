Ayşe Barım Neden Tutuklandı? Menajer Ayşe Barım Olayı Ne, Ne Yaptı?
Ayşe Barım Neden Tutuklandı? Menajer Ayşe Barım Olayı Ne, Ne Yaptı?
Menajer Ayşe Barım, son haftaların en çok konuşulan ismi. ID İletişim sahibi Barım, ilk olarak Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in reklam aşkı yaşaması için bir iş insanından 5 milyon dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Sektörde tekelleşme ve haksız rekabet soruşturması iddiasıyla ifade veren Barım, geçen günlerde gözaltına alınmıştı.
27 Ocak Pazartesi günü adliyeye sevk edilen Barım, tutuklandı. Peki, Ayşe Barım neden tutuklandı? Ayşe Barım olayı nedir? Ayşe Barım ifadesinde ne dedi?
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Ayşe Barım olayı son haftaların en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Dizi-film sektöründe tekelleşme ve haksız rekabet soruşturmasıyla ifade veren Barım, bu kez Gezi Parkı olaylarıyla gündeme geldi.
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Üç gündür gözaltında olan Ayşe Barım, 27 Ocak Pazartesi günü tutuklandı. Peki, Ayşe Barım neden tutuklandı? Ayşe Barım olayı nedir?
Ayşe Barım Neden Tutuklandı?
Menajer Ayşe Barım Olayı Nedir, Ne Yaptı?
Ayşe Barım İfadesinde Ne Dedi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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