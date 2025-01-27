Gezi Parkı Eylemleri Nedeniyle Gözaltına Alınmıştı: Menajer Ayşe Barım Tutuklandı
Gezi Parkı Eylemleri Nedeniyle Gözaltına Alınmıştı: Menajer Ayşe Barım Tutuklandı
Sektördeki birçok ünlü ismin temsilciliğini yapan ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Davası sebebiyle gözaltına alınmıştı. Bugün savcılıkta ifade veren Ayşe Barım tutuklandı.
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Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ancak geçtiğimiz günlerde 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri sebebiyle gözaltına alınmıştı.
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Eylemlerin organizatörlerinden olduğu iddia edilen Ayşe Barım, savcılık sorgusunda tüm iddiaları yalanlamıştı.
Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Ayşe Barım, “Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Günah keçisi oldu kadıncağız
Ne Ayşe imiş yarım saatte bir son dakika geçiyorsun
Yazıp yazıp siliyorum..