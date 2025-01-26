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Ayşe Barım Soruşturmasında İfadeye Çağrılan Oyunculara Tek Soru Soruldu

Ayşe Barım Soruşturmasında İfadeye Çağrılan Oyunculara Tek Soru Soruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.01.2025 - 19:44

Ayşe Barım'ın tekelleşme iddiasıyla gözaltına alınması ile yeni bir gündem ortaya çıkmıştı. Ancak bu soruşturma kısa sürede Gezi Eylemleri'ne bağlandı. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan olayda Ayşe Barım'ın karşısında olan oyuncular bile Barım'a destek verdi. Bu soruşturma kapsamında birçok isim de ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan oyunculara tek bir soru sorulduğu öğrenildi.

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Ayşe Barım'ın "tekelleşme" iddiasıyla gözaltına alınarak başlayan süreç Gezi Eylemleri'ne kadar geldi. Barım'a muhalif kişiler bile soruşturmanın geldiği yere tepki gösterdi.

Ayşe Barım'ın "tekelleşme" iddiasıyla gözaltına alınarak başlayan süreç Gezi Eylemleri'ne kadar geldi. Barım'a muhalif kişiler bile soruşturmanın geldiği yere tepki gösterdi.

Kısa süre sonra Barım'ın şirketine bağlı olan ve Gezi'ye katılan isimler ifadelerine başvurulmak için adliyeye getirildi.

Kısa süre sonra Barım'ın şirketine bağlı olan ve Gezi'ye katılan isimler ifadelerine başvurulmak için adliyeye getirildi.

Emniyette ifadelerine başvurulan ünlü oyunculara Ayşe Barım soruşturmasına dair tek bir soru sorulduğu ortaya çıktı.

Emniyette ifadelerine başvurulan ünlü oyunculara Ayşe Barım soruşturmasına dair tek bir soru sorulduğu ortaya çıktı.

Oyunculara "Gezi Parkı'na kendi iradenizle mi gittiniz yoksa Ayşe Barım'ın yönlendirilmesiyle mi gittiniz?" sorusu yöneltildi.

Oyunculara "Gezi Parkı'na kendi iradenizle mi gittiniz yoksa Ayşe Barım'ın yönlendirilmesiyle mi gittiniz?" sorusu yöneltildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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