Ayşe Barım Soruşturmasında İfadeye Çağrılan Oyunculara Tek Soru Soruldu

Ayşe Barım'ın tekelleşme iddiasıyla gözaltına alınması ile yeni bir gündem ortaya çıkmıştı. Ancak bu soruşturma kısa sürede Gezi Eylemleri'ne bağlandı. Kamuoyunda tepkiyle karşılanan olayda Ayşe Barım'ın karşısında olan oyuncular bile Barım'a destek verdi. Bu soruşturma kapsamında birçok isim de ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan oyunculara tek bir soru sorulduğu öğrenildi.