Enver Aysever'den Siyasi Kulisleri Hareketlendirecek Muharrem İnce İddiası Geldi
Enver Aysever'den Siyasi Kulisleri Hareketlendirecek Muharrem İnce İddiası Geldi
Muharrem İnce bir süredir kurduğu Memleket Partisi ile muhalefet saflarında yer alıyor. Kendisine 'muhalefete muhalefet' suçlaması yapılan İnce, bir dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olmuş, seçime günler kala adaylıktan çekilmişti. CHP'ye yönelttiği sert eleştirilerle bilinen İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edildi. İddia sahibi Enver Aysever detayları anlattı.
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Gazeteci Enver Aysever, siyasi kulisleri hareketlendirecek önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.
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Aysever'in iddiasına göre Özgür Özel ve Muharrem İnce bir araya geldi ve İnce'nin CHP'ye dönmesi yönünde anlaşma yapıldı.
Aysever, İnce'nin Kılıçdaroğlu ve Özel'le görüştüğü ve bir müzakere sürecine girdiğini iddia etti.
Aysever, İnce'nin bu görüşmelerde bazı konularda muhalefet şerhi düşse de ülkenin içinde bulunduğu durum gereği CHP'nin bir çatı görevi göreceğine inandığını aktardı.
Bunun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İnce'ye bir teklif gittiği iddia edildi. İnce'nin bu daveti kabul ettiği ve Aysever'in iddiasına göre bir hafta ya da on gün içinde partiye katılacağı söylendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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