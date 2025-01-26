Enver Aysever'den Siyasi Kulisleri Hareketlendirecek Muharrem İnce İddiası Geldi

Muharrem İnce bir süredir kurduğu Memleket Partisi ile muhalefet saflarında yer alıyor. Kendisine 'muhalefete muhalefet' suçlaması yapılan İnce, bir dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olmuş, seçime günler kala adaylıktan çekilmişti. CHP'ye yönelttiği sert eleştirilerle bilinen İnce'nin CHP'ye döneceği iddia edildi. İddia sahibi Enver Aysever detayları anlattı.