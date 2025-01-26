Yangın Faciası Soruşturması: Gözaltındaki Otelin Emekli Mimarı Serbest Bırakıldı

Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yangından sebebiyle gözaltına alınanlar arasında olan otelin emekli mimarı, savcılıktaki ifadesi sonrasında serbest kaldı. Yaşanan faciayla ilgili 15 kişi tutuklanırken, gözaltındaki Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.