Yangın Faciası Soruşturması: Gözaltındaki Otelin Emekli Mimarı Serbest Bırakıldı
Yangın Faciası Soruşturması: Gözaltındaki Otelin Emekli Mimarı Serbest Bırakıldı
Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangınla ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Yangından sebebiyle gözaltına alınanlar arasında olan otelin emekli mimarı, savcılıktaki ifadesi sonrasında serbest kaldı. Yaşanan faciayla ilgili 15 kişi tutuklanırken, gözaltındaki Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
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Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak Salı günü sabaha karşı çıkan yangında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti.
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Tüm Türkiye’yi yasa boğan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında otel sahibi Halit Ergül ile beraber şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanları dahil 15 kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan iş güvenliği uzmanı ve otelin emekli mimarı Ali B. ise serbest kaldı.
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun’un da aralarında bulunduğu dört şüphelinin işlemleri sürüyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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