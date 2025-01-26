Yangın Faciasının Yaşandığı Otelin Sahibi Tutuklanmıştı: Halit Ergül’ün İfadesi Ortaya Çıktı

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında gözaltına alınarak tutuklanan otelin sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyleyen Ergül, yangınla ilgili ise personelini ve denetim firmasını suçladı. Otel sahibi, yangında hiçbir suçu olmadığını da ifadesine ekledi.

Kaynak: Hürriyet