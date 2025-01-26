Yangın Faciasının Yaşandığı Otelin Sahibi Tutuklanmıştı: Halit Ergül’ün İfadesi Ortaya Çıktı
Yangın Faciasının Yaşandığı Otelin Sahibi Tutuklanmıştı: Halit Ergül’ün İfadesi Ortaya Çıktı
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında gözaltına alınarak tutuklanan otelin sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu söyleyen Ergül, yangınla ilgili ise personelini ve denetim firmasını suçladı. Otel sahibi, yangında hiçbir suçu olmadığını da ifadesine ekledi.
Kaynak: Hürriyet
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Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın faciaya dönüşmüş ve 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Hürriyet Gazetesi’nden Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, tutuklanan otel sahibi Halit Ergül ifadesinde personelini suçladı.
Yangının çıktığı tespit edilen restoran bölümündeki sorumluluğun aşcıbaşına, elektrik aksamlarında yaşananların ise otelin elektrik bölümüyle ilgili departmanın sorumluluğunda olduğunu söyleyen Ergül, FQC Global Danışmanlık A.Ş şirketi ile de denetim sözleşmelerinin bulunduğunu ifade etti.
“Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. Otel, 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. İtfaiyenin bize bir denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir.”
Otelin en son 15 Aralık tarihinde bakanlık tarafından denetlendiğini söyleyen Ergül, “Bana denetimlerde eksiklik olduğuna dair herhangi bir şey söylenmedi. Otelin yangın merdivenlerinin ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir bilgi bize söylenmedi. Otel, 2007 yılındaki mevzuata uygun yapılmıştır. İtfaiyenin bize bir denetimi olmadı. Aynı zamanda Turizm Bakanlığı da otelimizi denetlemektedir.” dedi.
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Öte yandan “Bilinçli Taksirle Ölüme ve Yaralamaya Neden Olma” suçlamasıyla Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanan otel sahibi Ergül, aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu beyan etti. Yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel’in bir gecelik oda fiyatının 37 bin lira olduğu ortaya çıkmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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