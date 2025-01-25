Kartalkaya'da Yaşananların Ardından Acılı Aileleri Arayarak Dalga Geçtiler

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin acısı tüm ülkeyi sarmış durumda. Acılı ailelerin ortaya çıkışıyla her gün yeni bir üzüntü daha ekleniyor hayatlarımıza. Acılı aileler taziyeleri kabul ederken internet üzerinden de taciz edilmeye başlandı. Sosyal medyada Burak Uluhan ismiyle paylaşımlar yapan bir kullanıcı önemli bir iddia ortaya attı. Uluhan, 'panelci' olarak bilinen kişilerin acılı ailelere ulaşarak dalga geçtiği, küfür ettiği bir video paylaştı.