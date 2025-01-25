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Kartalkaya'da Yaşananların Ardından Acılı Aileleri Arayarak Dalga Geçtiler

Kartalkaya'da Yaşananların Ardından Acılı Aileleri Arayarak Dalga Geçtiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2025 - 20:50

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin acısı tüm ülkeyi sarmış durumda. Acılı ailelerin ortaya çıkışıyla her gün yeni bir üzüntü daha ekleniyor hayatlarımıza. Acılı aileler taziyeleri kabul ederken internet üzerinden de taciz edilmeye başlandı. Sosyal medyada Burak Uluhan ismiyle paylaşımlar yapan bir kullanıcı önemli bir iddia ortaya attı. Uluhan, 'panelci' olarak bilinen kişilerin acılı ailelere ulaşarak dalga geçtiği, küfür ettiği bir video paylaştı.

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Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin ölümü tüm ülkede derin bir yasa neden oldu. Her gün öğrendiğimiz yeni bir hayat hikayesiyle üzüntümüz bir kat daha artıyor.

Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin ölümü tüm ülkede derin bir yasa neden oldu. Her gün öğrendiğimiz yeni bir hayat hikayesiyle üzüntümüz bir kat daha artıyor.

Ancak X'te Burak Uluhan isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşım ise herkese pes dedirtti. Burak Uluhan'ın iddiasının hedefindeki isimler "panelciler" oldu.

Ancak X'te Burak Uluhan isimli bir kullanıcının yaptığı paylaşım ise herkese pes dedirtti. Burak Uluhan'ın iddiasının hedefindeki isimler "panelciler" oldu.

Uluhan'ın paylaştığı videoda acılı ailelerin telefon numaraları bulunuyor ve aranarak yaşanan ölümlerle ilgili dalga geçiliyor.

Uluhan'ın paylaştığı videoda acılı ailelerin telefon numaraları bulunuyor ve aranarak yaşanan ölümlerle ilgili dalga geçiliyor.

Videoda acılı ailelere "arkadaşımdı" diye konuya giren kişiler, daha sonra ölen kişilere ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler ediyor.

Videoda acılı ailelere "arkadaşımdı" diye konuya giren kişiler, daha sonra ölen kişilere ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler ediyor.

Ailelerin konuşmakta güçlük çektiği görülen videolarda dalga geçen kişilerin güldükleri görülüyor. Sosyal medyada birçok kişi emniyet ve bakanlıkları etiketleyerek ihbarda bulundular.

Ailelerin konuşmakta güçlük çektiği görülen videolarda dalga geçen kişilerin güldükleri görülüyor. Sosyal medyada birçok kişi emniyet ve bakanlıkları etiketleyerek ihbarda bulundular.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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