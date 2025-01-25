Kartalkaya'daki Otel Yangınında Tutuklanan Elektrikçinin İfadesine Ulaşıldı

Otel yangınında tutuklamalar devam ediyor. Tutuklananlar arasında bir elektrikçi de bulunuyor. Elektrikçinin ifadesine ulaşıldıktan sonra yeni bir şok daha yaşandı. Elektrikçi yangın sistemlerine dair bilgisi olmadığını söyledi. Avukatı ise hiyerarşide en alttaki kişi olduğunu iddia etti.