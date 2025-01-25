Kartalkaya'daki Otel Yangınında Tutuklanan Elektrikçinin İfadesine Ulaşıldı
Kartalkaya'daki Otel Yangınında Tutuklanan Elektrikçinin İfadesine Ulaşıldı
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Otel personeli olarak tutuklular arasında yer alan otelin elektrikçisi Hüseyin Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı
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Özer iki merdiven olduğunu ancak yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini söyledi. Özer ayrıca yangın sistemlerinin o an çalışıp çalışmadığını da orada olmadığı için bilemeyeceğini iddia etti.
Hüseyin Özer, Bolu merkezdeki ikametine gittiğini, olay gecesi saat 03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan kişinin kendisini arayarak yangını haber verdiğini anlattı.
Özer'in ifadesinde en dikkat çeken nokta ise "Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışardan taşeron firma üstlenmektedir." kısmı oldu.
Elektrikçi Özer, "Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm T.P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm." dedi.
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Özer'in avukatı da mahkemede yaptığı savunmada müvekkilinin bu işleri yapan 8 kişinin en alt basamağında yer aldığı için de kusurlu veya kusursuz sorumlulardan olmadığını savundu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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