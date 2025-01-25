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Kartalkaya'daki Otel Yangınında Tutuklanan Elektrikçinin İfadesine Ulaşıldı

Kartalkaya'daki Otel Yangınında Tutuklanan Elektrikçinin İfadesine Ulaşıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.01.2025 - 18:28

Otel yangınında tutuklamalar devam ediyor. Tutuklananlar arasında bir elektrikçi de bulunuyor. Elektrikçinin ifadesine ulaşıldıktan sonra yeni bir şok daha yaşandı. Elektrikçi yangın sistemlerine dair bilgisi olmadığını söyledi. Avukatı ise hiyerarşide en alttaki kişi olduğunu iddia etti.

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Otel personeli olarak tutuklular arasında yer alan otelin elektrikçisi Hüseyin Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Otel personeli olarak tutuklular arasında yer alan otelin elektrikçisi Hüseyin Özer'in ilk ifadesi ortaya çıktı

Özer iki merdiven olduğunu ancak yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini söyledi. Özer ayrıca yangın sistemlerinin o an çalışıp çalışmadığını da orada olmadığı için bilemeyeceğini iddia etti.

Özer iki merdiven olduğunu ancak yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini söyledi. Özer ayrıca yangın sistemlerinin o an çalışıp çalışmadığını da orada olmadığı için bilemeyeceğini iddia etti.

Hüseyin Özer, Bolu merkezdeki ikametine gittiğini, olay gecesi saat 03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan kişinin kendisini arayarak yangını haber verdiğini anlattı.

Hüseyin Özer, Bolu merkezdeki ikametine gittiğini, olay gecesi saat 03.30 sıralarında otelde barmen olarak çalışan kişinin kendisini arayarak yangını haber verdiğini anlattı.

Özer'in ifadesinde en dikkat çeken nokta ise "Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışardan taşeron firma üstlenmektedir." kısmı oldu.

Özer'in ifadesinde en dikkat çeken nokta ise "Daha önce otelde hiç yangın çıkmadı. Yangın alarm ve yangın koruma sistemiyle alakalı hiçbir teknik bilgim yoktur. Bu yangın sistemlerini dışardan taşeron firma üstlenmektedir." kısmı oldu.

Elektrikçi Özer, "Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm T.P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm." dedi.

Elektrikçi Özer, "Ben sadece elektrikçiyim, teknik müdürüm T.P. elektrik alanında yetkilidir. Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm." dedi.
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Özer'in avukatı da mahkemede yaptığı savunmada müvekkilinin bu işleri yapan 8 kişinin en alt basamağında yer aldığı için de kusurlu veya kusursuz sorumlulardan olmadığını savundu.

Özer'in avukatı da mahkemede yaptığı savunmada müvekkilinin bu işleri yapan 8 kişinin en alt basamağında yer aldığı için de kusurlu veya kusursuz sorumlulardan olmadığını savundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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