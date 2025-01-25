Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İş Güvenliği Uzmanı İsrafil Kayabalı Otel Yangınından Sonra İhmalleri ve Alınması Gereken Tedbirleri Anlattı

İş Güvenliği Uzmanı İsrafil Kayabalı Otel Yangınından Sonra İhmalleri ve Alınması Gereken Tedbirleri Anlattı

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
25.01.2025 - 18:05 Son Güncelleme: 25.01.2025 - 18:09

'Bana Bi Anlat'ın bu haftaki konuğu A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Dr. Müh. İsrafil Kayabalı oldu. Bolu'da çıkan yangın faciasından sonra tesislerin uyması gereken ISG kurallarını ve tedbirleri anlatan Kayabalı 'Tedbir alırsan iş kazası diye bir şey yoktur' açıklamasıyla dikkat çekti. Detaylar içeriğimizde 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Bana Bi Anlat" programının bu haftaki konuğu A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Dr. Müh. İsrafil Kayabalı oldu. Kayabalı, Bolu'daki otel yangınından sonra işletmelerin uyması gereken ISG kurallarından bahsetti.

"Bana Bi Anlat" programının bu haftaki konuğu A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Dr. Müh. İsrafil Kayabalı oldu. Kayabalı, Bolu'daki otel yangınından sonra işletmelerin uyması gereken ISG kurallarından bahsetti.

"Tedbir alırsan iş kazası diye bir şey yoktur"

"Tedbir alırsan iş kazası diye bir şey yoktur"

Kayabalı'nın dikkat çeken açıklamalarından bazıları şöyle:

'Alarm sisteminin, sensörlerin çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir sistem olması lazım. Tedbir alırsan iş kazası diye bir şey yoktur. 60 dakika boyunca alev almayan kapılar takılması lazım. Misafir, ziyaretçi ve müşteri güvenliği. Bunların sağlanması için ne tedbir alınması lazımda hepsinin alınması lazım.'

"Güvenlik kamerasından erken müdahale sağlanabilirdi"

"Güvenlik kamerasından erken müdahale sağlanabilirdi"

'6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre amacımız iş kazalarını önlemek ve meslek hastalıklarını sıfır düzeyine indirmek. Bu kapsamda eğer gerekli tedbirler alınsaydı ve buna rağmen de bu yangın çıksaydı ilk olarak güvenlik kamerasında olayın fark edilmesi lazımdı. Güvenlik görevlisi yangını kameradan görseydi erken müdahale edilebilirdi.

Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre otomatik söndürme ve alarm sistemi ile yangın tüpünün binada bulunma zorunluluğu var. Bu sistemlerin çalışıp çalışmadığını kontrol eden sözleşmeler ve firmalar olması lazım. Bütün bunlar kayıt altındadır. O raporlara ulaşıldığı zaman ne eksik, ne tamam görülür.'

"İtfaiye gelene kadar zaman kazanmak için bunları yapın"

"İtfaiye gelene kadar zaman kazanmak için bunları yapın"

'Yangın kapıya kadar dayandıysa içeride bulabildiğiniz battaniye, çarşaf gibi bir ürünü ıslatıp kapının altına koyarak en az 6 dakika süre kazanabilirsiniz. Çarşafları birbirine bağlayıp aşağı inebilirsiniz ama yüksek kattaysanız atlamak bir çözüm değil. Alt kattaki vatandaşlar bu konuda daha şanslı.'

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın