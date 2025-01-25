İş Güvenliği Uzmanı İsrafil Kayabalı Otel Yangınından Sonra İhmalleri ve Alınması Gereken Tedbirleri Anlattı

'6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre amacımız iş kazalarını önlemek ve meslek hastalıklarını sıfır düzeyine indirmek. Bu kapsamda eğer gerekli tedbirler alınsaydı ve buna rağmen de bu yangın çıksaydı ilk olarak güvenlik kamerasında olayın fark edilmesi lazımdı. Güvenlik görevlisi yangını kameradan görseydi erken müdahale edilebilirdi.

Binaların yangından korunması yönetmeliğine göre otomatik söndürme ve alarm sistemi ile yangın tüpünün binada bulunma zorunluluğu var. Bu sistemlerin çalışıp çalışmadığını kontrol eden sözleşmeler ve firmalar olması lazım. Bütün bunlar kayıt altındadır. O raporlara ulaşıldığı zaman ne eksik, ne tamam görülür.'