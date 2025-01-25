İş Güvenliği Uzmanı İsrafil Kayabalı Otel Yangınından Sonra İhmalleri ve Alınması Gereken Tedbirleri Anlattı
İş Güvenliği Uzmanı İsrafil Kayabalı Otel Yangınından Sonra İhmalleri ve Alınması Gereken Tedbirleri Anlattı
'Bana Bi Anlat'ın bu haftaki konuğu A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Dr. Müh. İsrafil Kayabalı oldu. Bolu'da çıkan yangın faciasından sonra tesislerin uyması gereken ISG kurallarını ve tedbirleri anlatan Kayabalı 'Tedbir alırsan iş kazası diye bir şey yoktur' açıklamasıyla dikkat çekti. Detaylar içeriğimizde 👇
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"Bana Bi Anlat" programının bu haftaki konuğu A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Dr. Müh. İsrafil Kayabalı oldu. Kayabalı, Bolu'daki otel yangınından sonra işletmelerin uyması gereken ISG kurallarından bahsetti.
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"Tedbir alırsan iş kazası diye bir şey yoktur"
"Güvenlik kamerasından erken müdahale sağlanabilirdi"
"İtfaiye gelene kadar zaman kazanmak için bunları yapın"
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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