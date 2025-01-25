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AK Partili Şamil Tayyar’dan Partisini Kızdıracak Sözler: Bakan Mehmet Nuri Ersoy’u Topa Tuttu

AK Partili Şamil Tayyar’dan Partisini Kızdıracak Sözler: Bakan Mehmet Nuri Ersoy’u Topa Tuttu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.01.2025 - 15:43

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Bolu’daki otel yangını faciası nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk ekranlarına konuk oldu’, yetki’ tartışmalarına yönelik soruları yanıtladı.  Ersoy, Kartalkaya’da yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi’nin verdiğini ifade ederek, “Bolu Belediyesi dışında başka bir belediyeden alamazsınız, Bolu ili sınırları içinde olduğunuz için” dedi. 

Ersoy’un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları açıklamaların yetersiz olduğunu vurgularken bir eleştiri de AK Partili Şamil Tayyar’dan geldi. TGRT’de Medya Kritik yayınında dikkat çeken çıkışta bulunan Tayyar, “Sayın Bakanı izledim üzüldüm keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

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Bolu Kartalkaya yangını faciasında sorumlulunun kim ve hangi kurum olduğu tartışılıyor. Geçen günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV ekranlarına çıkıp iddialara yanıt vermişti. Özcan, belediyenin otele yangın için yeterlilik belgesi verdiği iddiasını yalanlamıştı.

Bolu Kartalkaya yangını faciasında sorumlulunun kim ve hangi kurum olduğu tartışılıyor. Geçen günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV ekranlarına çıkıp iddialara yanıt vermişti. Özcan, belediyenin otele yangın için yeterlilik belgesi verdiği iddiasını yalanlamıştı.

Bolu Belediyesi’nin otelin mutfağına “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği’ne uygundur” raporu verildiği iddia edilmişti.

Özcan, “Turizmin işletme yetkisini turizm bakanlığı veriliyor. Tüm yetkiler Bakanlığa ait. Bizim buradaki otele gelip mutfağına girip hijyen yönünden bile denetleme yetkimiz yok” dedi.

İddiaların odağındaki bir diğer isim Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Ersoy, 24 Ocak Cuma akşamı CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

İddiaların odağındaki bir diğer isim Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Ersoy, 24 Ocak Cuma akşamı CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Ersoy, Kartalakaya’daki yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi’nin verdiğini söyleyerek 'Kartalkaya'da yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi veriyor. Bolu Belediyesi dışında başka bir belediyeden alamazsınız, Bolu ili sınırları içinde olduğunuz için. Yangın yeterlilik belgesini bir tek itfaiyeler veriyor. İl sınırları içinde bağlı olduğunuz belediyeler veriyor. İlçenin yeterliliği yoksa o zaman Bolu İtfaiyesi verir' dedi.

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AK Partili Şamil Tayyar: “Sayın Bakanı izledim, üzüldüm. Keşke hiç konuşmasaydı daha iyi olurdu.”

AK Partili Şamil Tayyar: “Sayın Bakanı izledim, üzüldüm. Keşke hiç konuşmasaydı daha iyi olurdu.”

AK Partili Şamil Tayyar, TGRT’de Medya Kritik yayınında Bakan Ersoy’un sözlerini eleştirdi. Tayyar, “Sayın Bakanı izledim üzüldüm. Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı daha iyi olurdu. Topu iki yere attı. Biri İçişleri Bakanlığı’na doğru İl Özel İdaresi üzerinden, diğeri de Bolu Belediyesi’ne.”

“Bir tek Turizm Bakanlığı’nın kusuru yokmuş; onun dışında herkesin suçu varmış gibi portre çizdi.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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