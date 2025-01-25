AK Partili Şamil Tayyar’dan Partisini Kızdıracak Sözler: Bakan Mehmet Nuri Ersoy’u Topa Tuttu

Bolu’daki otel yangını faciası nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk ekranlarına konuk oldu’, yetki’ tartışmalarına yönelik soruları yanıtladı. Ersoy, Kartalkaya’da yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi’nin verdiğini ifade ederek, “Bolu Belediyesi dışında başka bir belediyeden alamazsınız, Bolu ili sınırları içinde olduğunuz için” dedi.
Ersoy’un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları açıklamaların yetersiz olduğunu vurgularken bir eleştiri de AK Partili Şamil Tayyar’dan geldi. TGRT’de Medya Kritik yayınında dikkat çeken çıkışta bulunan Tayyar, “Sayın Bakanı izledim üzüldüm keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı.
Bolu Kartalkaya yangını faciasında sorumlulunun kim ve hangi kurum olduğu tartışılıyor. Geçen günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Halk TV ekranlarına çıkıp iddialara yanıt vermişti. Özcan, belediyenin otele yangın için yeterlilik belgesi verdiği iddiasını yalanlamıştı.
İddiaların odağındaki bir diğer isim Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Ersoy, 24 Ocak Cuma akşamı CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.
AK Partili Şamil Tayyar: “Sayın Bakanı izledim, üzüldüm. Keşke hiç konuşmasaydı daha iyi olurdu.”
“Bir tek Turizm Bakanlığı’nın kusuru yokmuş; onun dışında herkesin suçu varmış gibi portre çizdi.”
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