AK Partili Şamil Tayyar’dan Partisini Kızdıracak Sözler: Bakan Mehmet Nuri Ersoy’u Topa Tuttu

Bolu’daki otel yangını faciası nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk ekranlarına konuk oldu’, yetki’ tartışmalarına yönelik soruları yanıtladı. Ersoy, Kartalkaya’da yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi’nin verdiğini ifade ederek, “Bolu Belediyesi dışında başka bir belediyeden alamazsınız, Bolu ili sınırları içinde olduğunuz için” dedi.

Ersoy’un açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları açıklamaların yetersiz olduğunu vurgularken bir eleştiri de AK Partili Şamil Tayyar’dan geldi. TGRT’de Medya Kritik yayınında dikkat çeken çıkışta bulunan Tayyar, “Sayın Bakanı izledim üzüldüm keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı.