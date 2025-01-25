Kartalkaya Yangın Faciasında 7 Kişi Daha Tutuklandı!
Kartalkaya Yangın Faciasında 7 Kişi Daha Tutuklandı!
Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirmesine dair yeni gelişme yaşandı. 24 Ocak Cuma günü otelin sahibi Halit Ergül ve işletme müdürü damadı Emir Aras tutuklanmıştı.
Son olarak faciaya ilişkin 7 kişi daha tutuklandı. Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9’a yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında dün otel sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklanmıştı. Faciaya dair yeni gelişme yaşandı. 7 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın