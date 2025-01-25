Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kartalkaya Yangın Faciasında 7 Kişi Daha Tutuklandı!

Kartalkaya Yangın Faciasında 7 Kişi Daha Tutuklandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.01.2025 - 10:38

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirmesine dair yeni gelişme yaşandı. 24 Ocak Cuma günü otelin sahibi Halit Ergül ve işletme müdürü damadı Emir Aras tutuklanmıştı. 

Son olarak faciaya ilişkin 7 kişi daha tutuklandı. Otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 9’a yükseldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında dün otel sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklanmıştı. Faciaya dair yeni gelişme yaşandı. 7 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında dün otel sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklanmıştı. Faciaya dair yeni gelişme yaşandı. 7 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Tutuklanan 7 kişinin ismi şöyle:

Otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın