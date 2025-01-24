Gazeteci Cem Küçük'ten Tepki Çeken Sahte Rapor Paylaşımı
Gazeteci Cem Küçük'ten Tepki Çeken Sahte Rapor Paylaşımı
78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına yönelik soruşturma sürüyor. Otelin sahibi Halit Ergül ve damadı olan işletme müdürü Emir Aras tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yangın faciasına ilişkin bilirkişi ön raporu olduğu sürülen belgeleri paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel’in paylaştığı raporları “Korsan metin” olarak nitelendirdi ve “Korsan bir metni rapor diye paylaşmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından konuya dair bir yorum yaptı. Küçük’ün sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.
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Bolu Kartalkaya'da yangın faciasında 78 kişinin hayatının kaybetmesinin yankıları sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından bilirkişi ön raporu olduğunu söylediği bazı belgeler paylaştı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel’in paylaşımına tepki gösterdi. Tunç, “Korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk” dedi.
Gazeteci Cem Küçük, X hesabından şu yorumu yaptı: "Sahte raporlarla kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Ama kurtaramayacaklar."
Küçük'ün paylaşımına gelen tepkiler şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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