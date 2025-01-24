Gazeteci Cem Küçük'ten Tepki Çeken Sahte Rapor Paylaşımı

78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına yönelik soruşturma sürüyor. Otelin sahibi Halit Ergül ve damadı olan işletme müdürü Emir Aras tutuklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yangın faciasına ilişkin bilirkişi ön raporu olduğu sürülen belgeleri paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel’in paylaştığı raporları “Korsan metin” olarak nitelendirdi ve “Korsan bir metni rapor diye paylaşmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Cem Küçük, sosyal medya hesabından konuya dair bir yorum yaptı. Küçük’ün sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.