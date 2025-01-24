Özgür Özel, Kartalkaya’daki Yangın Faciasının Bilirkişi Raporunu Paylaştı: Sorumluları Tek Tek Yazdı!
Özgür Özel, Kartalkaya’daki Yangın Faciasının Bilirkişi Raporunu Paylaştı: Sorumluları Tek Tek Yazdı!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatının kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının bilirkişi ön raporunu sosyal medyadan paylaştı.
Özgür Özel paylaşımında “Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU” dedi.
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Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonucu 78 kişi hayatını kaybetmişti.
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Yangın sonrasında ihmaller ve sorumlular konuşulmaya devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yanıtının bilirkişi ön raporunu paylaştı. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandı. İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, "Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak" demişti. Adalet Bakanı dün, "Kimin kusuru varsa hesap vermeli" demişti.”
“Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU;”
“Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren KUSURLU bulunmuştur.”
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“Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum. Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum.”
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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