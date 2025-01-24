Bakan Tunç Bilirkişi Raporunun Hazır Olmadığını Söyledi, TRT Muhabiri Yalanladı: “Rapor Savcılığa Gönderildi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kartalkaya’daki yangın faciasına dair paylaştığı bilirkişi raporu gündem oldu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan tepki geldi. Tunç, bilirkişi incelemelerinin devam ettiğini ve henüz raporun hazır olmadığını dile getirerek “Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır” dedi.
Ancak Tunç, raporun hazırlanmadığını dile getirirken TRT Haber Muhabiri Hilal Yıldırım, Haber Ajandası yayınında Bakan Tunç’un paylaşımından yaklaşık 1 saat önce yaptığı açıklamada bilirkişi raporunun hazırlanıp savcılığa gönderildiğini söyledi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya’daki yangına dair bilirkişi ön raporunu paylaştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, raporun doğru olmadığını belirtti.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel’in paylaştığı raporların “Korsan” olduğunu kaydetti:
Bakan Tunç, raporun henüz hazır olmadığını belirtti ancak; TRT Haber Muhabiri Hilal Yıldırım, Bakanı yalanlayan bir bilgi paylaştı.
TRT muhabirinin açıklaması şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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