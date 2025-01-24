Bakan Tunç Bilirkişi Raporunun Hazır Olmadığını Söyledi, TRT Muhabiri Yalanladı: “Rapor Savcılığa Gönderildi”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kartalkaya’daki yangın faciasına dair paylaştığı bilirkişi raporu gündem oldu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan tepki geldi. Tunç, bilirkişi incelemelerinin devam ettiğini ve henüz raporun hazır olmadığını dile getirerek “Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır” dedi.

Ancak Tunç, raporun hazırlanmadığını dile getirirken TRT Haber Muhabiri Hilal Yıldırım, Haber Ajandası yayınında Bakan Tunç’un paylaşımından yaklaşık 1 saat önce yaptığı açıklamada bilirkişi raporunun hazırlanıp savcılığa gönderildiğini söyledi.