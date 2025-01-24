Kartalkaya Yangınında İlk Tutuklama: Otelin Sahibi Halit Ergül Tutuklandı
Kartalkaya Yangınında İlk Tutuklama: Otelin Sahibi Halit Ergül Tutuklandı
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Bolu Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında ilk tutuklama geldi. Otelin sahibi Halit Ergül ve damadı olan otel yöneticisi Emir Aras tutuklandı.
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Yangın faciasına dair 14 kişi gözaltına alınmıştı. 8 kişi hakkında ise tutuklama talep edildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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