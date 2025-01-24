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Kartalkaya Yangınında İlk Tutuklama: Otelin Sahibi Halit Ergül Tutuklandı

Kartalkaya Yangınında İlk Tutuklama: Otelin Sahibi Halit Ergül Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2025 - 19:22

Bolu Kartalkaya’da bulunan Gran Kartal Oteli’nde 78 kişiyi yaşamdan kopartan yangın faciasıyla ilgili flaş gelişme yaşandı. Faciaya dair ilk tutuklama geldi. Otel sahibi Halit Ergül ve damadı olan otel yöneticisi Emir Aras tutuklandı.

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Bolu Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında ilk tutuklama geldi. Otelin sahibi Halit Ergül ve damadı olan otel yöneticisi Emir Aras tutuklandı.

Bolu Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasında ilk tutuklama geldi. Otelin sahibi Halit Ergül ve damadı olan otel yöneticisi Emir Aras tutuklandı.

Yangın faciasına dair 14 kişi gözaltına alınmıştı. 8 kişi hakkında ise tutuklama talep edildi.

Yangın faciasına dair 14 kişi gözaltına alınmıştı. 8 kişi hakkında ise tutuklama talep edildi.

Gözaltındaki isimler şöyle:

Sedat Gülener (Bolu Belediye Başkan Yardımcısı)

Ece Kayacan (İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı)

Kenan Coşkun (İtfaiye Müdür Vekili)

Faysal Yaver (Otelin aşçısı)

Halit Ergül (İşletme sahibi)

Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz (Otelin mutfak çalışanları)

Hüseyin Özer (Elektrikçi)

Zeki Yılmaz (Otel Müdürü)

Ali B. (Emekli Mimar)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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